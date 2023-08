Fellece en Dallas, Texas, actor de “Tiburón 2”

El mundo de la interpretación está de luto. En esta ocasión, por el repentino fallecimiento de uno de los actores más queridos en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Marc Gilpin. Reconocido por su papel en la película Tiburón 2, murió el pasado sábado en Dallas como consecuencia del cáncer que, desde hace meses, padecía.

Debemos recordar que fue Marc Gilpin el que dio vida al hijo pequeño de Martin Brody, el jefe de policía que fue interpretado por Roy Scheider. Como no podía ser de otra manera, los más fieles seguidores de la saga de terror se han visto tremendamente consternados con la noticia. Entre otras cuestiones, porque el actor ha muerto con tan solo 56 años.

La noticia ha llegado de la mano de Peri Gilpin. La actriz y hermana del fallecido, que ha participado en proyectos como Make It or Break It, ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer esta dolorosa información. Una triste noticia que ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

Debemos recordar que Marc Gilpin saltó a la fama a los 11 años, después de formar parte del elenco de Tiburón 2. Tras el éxito cosechado con este proyecto, no dejó de trabajar en otros tantos como es el caso de Fantasy Island, en el que trabajó junto a April, su hermana menor. ¿No podemos dejar de mencionar Licencia para matar o Where’s Willy?, entre otros largometrajes.

A pesar de todo, uno de los grandes puntos de inflexión a nivel personal y profesional llegó cuando Galpin dio el paso de dar un giro radical a su día a día. ¿De qué forma? Dejando a un lado su carrera como actor para dedicarse, por completo, a una nueva profesión: ser ingeniero de software.

Hace tan solo unos años, al actor se le diagnosticó un gliobastoma, un tipo de cáncer que empieza con el desarrollo de células malignas tanto en el cerebro o, incluso, en la propia médula espinal. Por si fuera poco, avanza de manera vertiginosa. Tras esta dolorosa noticia, los médicos de Marc Galpin le detectaron dos tumores en el cerebro, y uno de ellos era imposible operar. A pesar de la lucha, el cáncer se extendió a tal velocidad que acabó con la vida del intérprete. Una triste pérdida.