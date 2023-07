¿Y quién será la mamá?

José Ramón Alamá es el director de “Malos padres”. Es una nueva comedia dominicana que se estrenará el próximo jueves 10 de agosto. La protagonizan Fausto Mata, Frank Perozo y Yonathan Abréu. Es la penúltima cinta donde trabajó el actor cubano Alexis Díaz de Villegas (Juan de los muertos, 2012, Premio Goya a la Mejor Película), fallecido en 2021 a los 55 años. Su último filme también fue con la compañía dominicana Bou Group y actualmente se encuentra en postproducción.

El refrán acusa: “Cría fama y acuéstate a dormir”. Y el cine dominicano es conocido por la comedia. Decir lo contrario hace el efecto de la aspirina frente a la infección. Y, con virtudes a cuesta, “Malos padres” es una comedia de corte popular. No espere el espectador que va a disfrutar del humor francés de Louis de Funes o los clavos norteños de Adam Slater. Corre el siglo XXI y los legados se mantienen pero también se transforman. “Malos padres” se escapa del montón. Pertenece a ese tipo de producción donde la chercha pasa a un segundo plano para darle paso a un guion donde se resaltan verdades jocosas a partir del tigueraje que sobrevive en ciertos personajes. No es un idolecto, pero tampoco uno de esos subproductos que producen sensaciones de inconformidad al salir de la sala. Es un filme de antihéroes, oportunistas y malandrines que intentan sobrevivir del trabajo sucio.

El filme los presenta tal y como son, con sus rasgos, costumbres y torpezas, siempre detrás de la vida fácil. Para llevarlos a escena, el casting escogió a dos profesionales de amplia demanda, Fausto Mata y Frank Perozo. Para completar el cuarteto que también integra Yonathan Abréu llegó de Cuba quien el consagrado actor Alexis Díaz de Villegas (Cumanayagua, 1966-La Habana 2021), protagonista del laureado filme “Juan de los muertos”. Mata, Díaz de Villegas y aratos Abréu, se acogen al cambio de color que les impuso el guion. Saben ser tristes, alegres, bufones y taimados. Engañan a la audiencia con sus personalidades controversiales. Perozo no. El conocido actor todavía no ha podido safarse de la rigidez cuando enfrenta comedias. Es plano y desigual; su personaje no engaña. Todo el mundo sabe cómo inicia y cómo termina. Sobre Abréu, un señalamiento: sobremaquillado.

El guion se encarga en perseguir las escenas de los malandrines y el plano frontal del personaje. La cámara lo capta en distintas posiciones, con enfoques novedosos: hablan sus acciones porque las facciones de su rostro nada nuevo tienen que decir. Laura Díaz cumple como la niñera de la casa. Es natural, espontánea y se deja llevar, aunque al final su personaje queda en el aire.

Bou Group se ha esmerado en fotografiar esta comedia. Tal vez por ello sus escenas se digieran entre sonrisas y silencios agradables. La cámara funciona lo mismo en exteriores que en espacios cerrados sin improvisaciones ni mayores sacrificios. La banda sonora roza lo sublime al igual que la postproducción. No hay baches ni secuencias prescindibles.

El espectador se deja llevar por la fluidez del discurso cinematográfico y, sorpresa tras sorpresa, sale complacido de la sala por ese guion bien pensado y trabajado con suficiente lucidez a pesar de los escasos recursos invertidos en la realización.

“Malos padres” entretiene. En sus imágenes descubrimos una crítica sutil a ciertos males que afectan la sociedad de hoy. Enunciarlos en forma de comedia obliga a pensar cuando las botellas pláticas vacías y las fundas con residuos de palomitas se quedan sobre la butaca del cine.

Hay aquí una comedia. Con un lazo de regalo. Un niño puede ser tener dos padres, pero al final pregunta, el propio niño afirma: “Tengo dos padres, pero ¿dónde está mi mamá?” Tal vez Irene Montero tendrá la respuesta.

Ficha técnica:

País: República Dominicana.

Año: 2023.

Duración: 75 minutos.

Productora: Bou Grup. Distribución: Star Distribution LA, filial de Disney.

Director y guion: José Ramón Alamá. Reparto: Alexis Díaz de Villegas. Fausto Mata, Frank Peroso, Yonathan Abréu (Pío La Ditingancia), y Laura Díaz.

Sinopsis: Dos oportunistas que van por el mundo para tratar de hacerse ricos sin importar las consecuencias. Al descubrir que probablemente uno de los dos sea el padre de un niño, ambos van a aprender a convivir con él con el objetivo de obtener la herencia que dejó su madre.