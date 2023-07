Sirileidis Rodriguez: -En un safacón de basura fue que lo hicimos, un safacón bien grande de esos de plástico. Este cuerpecito ñoño iba ahí adentro con esos cuatro verdugos y tu me puedes decir violadora de la ley, pero nunca he matado ni a una hormiga y llevaba -como ya dije- más de 15 cumpleaños con el quepis encima en la victoria y como dicen por ahí, no hay mal que dure 15 años, ni cuerpo que lo resista.

Entrevistador: -Cien.

Sirileydis Rodríguez: -¿Qué?

Entrevistador: -El dicho popular dice, no hay mal que dure cien años, ni….

Sirileydis Rodríguez: -Mira, mira, mira, si me vas a seguir interrumpiendo no cuento más nada. Ay coño, es un hombre normal que no me toca, uno. Toditos joden siempre, de una forma o de otra. Menos Fifí, ese sí es bueeeeeno.

Entrevistador: -Perdone, no vuelve a suceder. Siga adelante.

Sirileidys Rodrigues: -Ni modo que atrás, mariconazo. Yo dije 15 porque ‘taba acomodando el dicho a mi historia y no vuelvas a interrumpir a La Maceta.

Entrevistador: -Perdone usted distinguida Maceta, estaba tratando de ayudarla.

Sirileydis Rodríguez: -¿Pero vas a seguir? Mira, limítate a escuchar mi, como tu mismo dijiste, relato y no jodas mucho con La Maceta. Oye y haz tu trabajo en lo que yo me tomo otro trago, organizo mis ideas. Mira, fue como un tirapiedras gigante lo que armamos, claro, la piedra era el contenedor de basura donde iba yo con los tígueres. Armado con muchísimos tubos de gomas desinflados, empatados que sirvieron para lanzarnos fuera de La Victoria.

Nadie nunca creyó que eso funcionaría, nosotros mismos estábamos inseguros y asustadísimos. Nos encomendamos al todopoderoso, a toditos los santos, a todos los poderes antes de hacerlo. Establecimos una hora para la operación El salto, hasta un nombre le pusimos, y fuego, le dimos p’allá y muchacho, de que volamos, volamos.

No fue cómodo, ni bonito, nada fácil, hubo que joder muchísimo y había un bajo del mismo demonio en el aire, en el universo, todo jedía, imagínate tu, un contenedor de basura volando, pero funcionó, el contenedor de basura voló y salimos de ese infierno.

Y ahora te digo yo con mi trago renovado, como dicen los políticos y los artistas a los periodistas -que es verdad, cuánto joden-: Next!