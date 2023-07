La noche de los generales

Un asesino en serie, es aquel que logra eliminar a varias personas con un intervalo entre un asesinato y otro, cuya motivación se basa en la satisfacción que le provoca cometer estos crímenes. Casi siempre, después de un evento, viene un proceso de “enfriamiento” hasta que luego le surge la motivación de seguir en búsqueda de su próxima víctima. Estos delitos suelen llevarse a cabo de forma similar, ya sea por la raza, sexo, profesión u otra causa que el asesino intenta satisfacer.

Estos antisociales o enfermos mentales, mayormente fueron víctimas de abusos sexuales, físicos o psicológicos durante su infancia, en lo que muchas veces, se asocian los abusos al que fue sometido con los crímenes perpetrados.

Parte de todo lo anterior, es para tratar de explicar la conducta de un general del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial ubicado en Polonia donde se dedicaba a asesinar mujeres pertenecientes a la prostitución. La forma de dichos asesinatos, eran de una manera sádica y brutal.

Peter O’Toole es el actor quien personifica al general alemán Tanz, donde realiza una fuerza histriónica en la caracterización de dicho personaje que fue merecedor del Premio David Di Donatello en Italia.

Todo deviene cuando un testigo ve salir a una persona; pero que no logra verle el rostro al momento de dejar la habitación donde se ha cometido el asesinato contra la prostituta. Este testigo solamente logra visualizar el grado del uniforme que dice pertenecía a un general del ejército alemán. Le encargan dicha investigación al mayor Grau (Omar Shariff) quien a la sazón es uno de los mejores y más reputados investigadores al servicio del Reich.

La historia se va desarrollando en varias ciudades de Europa, y en dichas ciudades, se están dando el mismo esquema de abuso y de asesinato perpetrados contra las prostitutas en dichas ciudades. Lo que sí concuerda, es que en dichas ciudades se encuentran presentes el general Tanz, y otros dos generales sospechosos, lo que llama a suspicacia al mayor Grau. La plana mayor del generalato conviene en ascender al mayor investigador para fines de comprometerlo; pero este no escatima en seguir las pesquisas para dar con el asesino.

La actuación de Peter O’Toole es emblemática; ya que realiza una espectacular personalidad, con esa mirada profunda, donde sus ojos azules nos recuerdan al personaje de Lawrence de Arabia. Sin embargo, me es difícil aceptar a un Omar Shariff con sus rasgos característicos árabes, haciendo el papel de un oficial alemán. Por lo que a mí concierne, independientemente de su actuación, no logro asimilar el personaje de Omar Shariff.

El guion de “La noche de los generales” está muy bien estructurado con adecuado diseño de producción, amparado con una efectiva puesta en escena, convirtiéndola en una película de culto por aquellas personas que disfrutaron su estreno en la década de los años sesenta.

Por lo tanto, aquí les recomendamos esta película con este drama-misterio que podrán disfrutar de principio a fin y conocer a profundidad a actores de una época que todavía son recordados por el legado de sus trabajos.

Curiosidades:

(Algunas fueron tomadas de la página elseptimoarte.net)

Basada en la novela del mismo título de Joseph Kessel y Hans Hellmut Kirst.

Se dice que el productor Sam Spiegel quería a Marlon Brando para el papel del General Tanz, sin embargo, el papel recayó en Peter O’Toole que estaba en su mejor momento y habían trabajado anteriormente en “Lawrence de Arabia”.

Tan de lleno estaba metido Peter O’Toole en el personaje que era motivo de satisfacción entre todos sus compañeros de reparto.

Peter O’Toole obtuvo un David di Donatello, en el Festival de Cine de Roma, como Mejor Actor.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: The Night of the Generals

Año: 1967

Director: Anatole Litvak

Guion: Joseph Kessel; Paul Dehn;

Fotografía: Henri Decae

Música: Maurice Jarré

Del director Anatole Litvak : Nacido en la ciudad de Kiev en 1902, y comenzó su carrera como director en el 1930 con la película “Dolly Macht Karriere” un musical realizado en Alemania, sin embargo, las películas por las cuales ha sido reconocido se encuentran: “Soory, Wrong number”; “Anastasia” y “Viaje al fondo del mar”.