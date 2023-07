El mundo detrás de las rejas

Praxísteles Santos es como me llamo, ni segundo nombre ni apellido. ¿Pa’ qué? Si siempre terminan llamándote como les da la gana, hasta por un número te llaman a veces. Mira, al más serio le ponen un apodo y no importa que si la mamá se haya soñado con Matusalén ni con la virgen de las Mercedes o con un tío difunto que le dijo ese nombre, no, no ombe, te llaman como pueden, como les da la gana, además nunca se acuerdan con tantas palabras que dicen al día y tantas cosas importantes que hay que recordar.

Yo soy de un solo nombre, Praxísteles, que no se olvida fácil, porque vamos a ‘tan claros, vaya nombrecito que me puso la doña, jajaja, pero ese es el que deben saber si quieren bregar conmigo, y un sólo apellido, Santos, el de la doña, mi mamá, que a esta hora segurito está arrecostada en su mecedora cogiendo fresco descalzo y bajando frías con alguna vecina.

No voy a entrar en detalles, una historia de amor me llevó tras las rejas, yo estaba asfixiado de mi mujer y un patán me la estaba enamorando y le di para bajo a los dos, ni me preocupé por ocultarme de la ley y ya tú sabes, cárcel conmigo. Otra historia de amor me sacó de la chirola, no me puedo quejar, es verdad eso que dicen que el amor vale mucho. Se lo dice Praxísteles Santos, vale muchísimo el amor.

Claro, yo fui quien se movió, quien pataleó, quien río, quien lloró, quien gritó como un chivo de soledad, de tristeza, fui yo quien sacudió el cuerpo de ira y también de amor y en sus momentos de jolgorio, de chercha y de alegría, que mi vida tiene de todo, yo no soy un santo, aunque ese sea mi apellido, no, ay no.

Ya los otros camaradas, me han dicho que hasta quieren hacer una historia para el cine de nuestro escape de la Victoria, porque mucha gente no lo cree y le repiten a Fifí, que es el que siempre habla de eso, que esa historia es increíble y que hay que contarla, claro de una forma que no nos comprometa, que nosotros tranquilos, que seguiremos libres.

A mí que no me jodan, que no me hablen mucho de eso sin mucho cuarto de por medio y a los que dicen que ¿Cómo fue que se nos ocurrió la idea de volar sobre las paredes de la Victoria? Para no dar detalles ni ponerme muy filosófico sólo te puedo decir una cosa: ¿Tú has visto el mundo desde atrás de las rejas? Eso no es sencillo, más siendo joven y que te canten 30 años como me cantaron a mí y tú ya en la cárcel ves el mundo de afuera más brillante que nunca, como que se ilumina todo afuera y terminas tu pensando sólo en eso, en salir, hasta que un día te iluminas. Hay los que se ponen a buscar a dios. Yo, Praxísteles Santos dije, es en esta vida -no en la otra- que yo quiero salir de aquí. Esa es mi experiencia, los demás que digan cada cual la suya, pero yo, Praxíteles Santos, es lo que respecto a eso tengo que decir.