Que lo cante el mundo…

Aró, tienen que entenderme, aró, no es difícil aró, es en español que yo hablo, ES-PA-ÑOL aró, el inglés lo intenté varias veces, pero no hubo forma aró, yo taba en eso, porque era pa los países que había que bregar los dólares, o sea había que salir de allá, pero aró no hubo forma aró, no entendían el aró tono de mi voz aró, mi forma aró de hablar parece que no es pa’ gringolandia. Por más que lo intenté, siempre me decían que me faltaba tal o cual examen de admisión y aró cogí un pique y dejé eso. No se me da esa vaina, pero aró bruto no soy aró, es que no se me da el inglés aró. Hay gente que no se les da sumar, yo si, yo sumo, resto, multiplico aró y divido muy bien aró y rápido, ahora bien ni intentes el inglés conmigo, aró, no se me da esa vaina y lo solté, eso no e’ pa mí, aró.

A mí aunque no quieran es en español aró que hay que oírme hablar y deja de mirar pa’ arriba cada vez que yo digo aró y arranco a explicarte algo aró, aró o que busquen un buen traductor, aró, que es en español que voy, aró que yo hablo, que voy a hablar aró, el inglés no es conmigo.

Mejor concéntrate, aró, aró, aró, concéntrate, pa que entiendas algo. Mira, aró, aró ¿Pusiste atención? Aró, pon atención carajo aró ¿Dónde era que yo iba? Ah si, como te ‘taba diciendo -tampoco me apures con los ojos que idiota no soy y no quiero equivocarme, decir aró una cosa por otra aró, porque esto es serio, dicen los muchachos que muy serio, bueno, yo voy a mi propio aró ritmo, pero aró, ahora sí, atiende:

Mira, ya yo no le voy a dar más vueltas aró, me dicen el mudo aró y de seguro que tu sabes quien soy aró, mi nombre es aró, Silvio Reyes Santana, orgullosamente de Hatillo, aró San Francisco de Macoríssssssssss aró, aró, aró, y no hablo con la i, aró, ay no, mucho cuidao aró, que desde chiquito me llevaron pa la capital y muchos cocotazos que me dieron pa corregirme la i, decir mi madre correctamente, y nunca mi mai aró, puerta abierta y nunca pueita abieita, cárcel y nunca carajo caicei aró. Con tantos cocotazos que me dieron, casi me hicieron capitaleño aró, pero como to el francomacorisano sano, quiero decir aró, que esté vivo, aró, me sé buscar mi yuca, mi carne, nunca mi caine, me sé buscar mis bisteces, lo mío, aró, donde sea aró, hasta abajo de la tierra si hace falta, que muchísimas cosas que andan regadas por el mundo aró, se las inventó un Macorisano o fue un macorisano sano o muy vivo como yo aro, que las negoció, aró, aró, aró.

Mira concéntrate, todo esto aró, no fue más que otra historia de amor aró, de La Maceta, que se afició aró de Fifí aró aró, ya tu sabes, peso completo contra peso completo aró, aró y en medio ‘ta toda la historia, aró con periódicos y fotos y viajes y to’ el mundo.

Yo siempre quise saber cómo vivían los artistas aró, los famosos, la gente de las fotos de los periódicos, que viven cogiendo aviones como si fueran carros públicos, los chulipapis y las chulimamis de las revistas aró, y mira como es la vida aró, sin buscarlo aró, me tocó este artistaje aró. ¿Y ahora quién me despega de esta teta aró? Aró, aró, aró, aró, ahora a mí no me despega naiden.