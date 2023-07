“El audaz” o “El buscavidas” son los títulos que se les dio en español a esta película estrenada en 1961 en los Estados Unidos. Su título en inglés es “The Hustler” y está protagonizada por Paul Newman, Jackie Gleason y George C. Scott.

A partir de su estreno, el juego del billar obtuvo un renacer. El mismo que con anterioridad se practicaba en distintas partes del mundo dado el auge de la película, hizo posible que el espectador, al ver estos personajes enfrentándose en un duelo sin cuartel, el cual nos enseñaban jugadas magistrales quedó maravillado por las combinaciones y la magia de utilizar el taco contra las bolas.

Sin embargo, más que una trama de un juego en particular, lo que subyace es una ambientación sombría sobre el triunfo y el fracaso de un individuo que no posee límites para poner punto final en el momento que habría de hacerlo. Decimos esto, porque en el duelo por el cual se enfrenta nuestro protagonista Eddie Felson (Paul Newman) contra el famoso “Minnesotta Fats” (Jackie Gleason), no logra controlar sus emociones, y unido a esto, el elemento de la bebida alcohólica y jugando sin descansar, no hace posible que nuestro afamado Eddie no pueda mantener unos reflejos y una concentración especial, lo que da al traste a lo que pudo haber sido el vencedor.

Ahora bien, por qué siendo Eddie un jugador nato de esta disciplina con habilidades extraordinarias no logra vencer a su oponente? La respuesta habría que buscarla dentro de su interior, y es básicamente en creer en uno mismo y mantener el objetivo sin desviarse del camino. Cuando la confianza, la disciplina y el carácter se conjugan entre ellos, deberá salir un vencedor porque se es necesario dentro del carril que le llevará al triunfo, de lo contrario, obtendrá el fracaso y la pérdida del prestigio que pudiera haber conseguido.

La fotografía es espectacular. Se conjugan diferentes tipos de planos y movimientos de cámaras, que hacen del espectador estar atento a las distintas jugadas como si participara en ellas o estuviera presente en el juego del billar.

Cada una de estas jugadas presentadas, solamente me recuerdan al gran maestro del billar dominicano el Ing. Miguel J. Terc que era un indiscutible genio del arte de manejar un taco, y realizaba jugadas que pudieran parecer imposibles. Es lo que uno pudiera decir viendo a estos virtuosos de este juego como si bajaran del Olimpo para jugar con los mortales. En esta disciplina deberá de primar siempre la astucia, la inteligencia a la hora de dar el toque; pero sobretodo, la capacidad de controlar nuestras emociones para que no se revierta cada jugada en contra nuestra.

Por lo tanto, el filme va dirigido a todos aquellos amantes del juego de billar y, aunque nos muestra jugadas espectaculares, nos enseña también, la combinación del talento, el fracaso y el éxito del hombre como ente social, pues su verdadero triunfo dependerá de cómo enfrentemos los retos que la vida nos pone por delante.

Curiosidades

(Algunas fueron tomadas de la página el séptimoarte.net

1) Está basada en la novela escrita por Walter Tevis del 1959.

2) Jack Lemmon rechazó el papel protagónico de esta película porque ya estaba trabajando en otro filme que era "Días de vino y rosas", de Blake Edwards.

3) Todas las jugadas de billar fueron realizadas por los propios actores Paul Newman y Jackie Gleason, excepto el espectacular "massé" (atacar las bolas con el taco en posición vertical).

4) Esta jugada especial fue ejecutada por el ex campeón del mundo de billar americano Wille Mosconi.

5) George C. Scott obtuvo una nominación al Oscar, la cual rechazó, tal y como lo hizo cuando ganó por “Patton” en 1970.

6) Fue nominada a 9 Premios de la Academia, resultando ganadora como Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística.

7) En 1986, el director Martin Scorsese hizo una segunda parte, la cual le llamó “El color del dinero”; pero muy lejos de la calidad y el argumento de la primera.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Título Original: The Hustler

Año: 1961

Director: Robert Rossen

Guion: Robert Rossen; Sidney Carroll

Fotografía: Eugen Schufftan

Música: Kenyon Hopkins