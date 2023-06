Lo que dice Fifí (continuación de El quinteto victorioso)

Como le dije a Sirili, salimos como prófugos y regresamos como reyes. Nadie en este mundo que vivimos se atreve a decir, ni siquiera a pensar que es un mal trato. Por supuesto que no, ni un loco.

Oye, ni en Hollywood te hacen una historia como esa y lo mejor de todo, como les digo a los tígueres, es que no es una película, es realidad y más bueno todavía, los protagonistas somos nosotros, hasta en la prensa hemos salido, no sólo en la prensa diaria, en revistas de vanidades, de sucesos sí, pero vanidades, al fin y al cabo, con fotos de los lentes y el estilo que uno lleva. Deja que estemos allá otra vez, in the Island pa que tu veas estilo.

‘Toy aprendiendo inglés aquí en Alaska, pa matar el tiempo, ya yo sabía alguito, un chininín como to el dominicano, además porque alguna vez fui mecánico y me cansé de lidiar con el bumper, los whipers, los fenders y ahora me puse las pilas de verdad, porque es de este lado que ‘toy, y eso es lo que aquí se habla. Por otro lado, mira, aquí no me tratan mal, y además el pitinglis aporta mucho, ocupa el caco y ayuda a pasar the time with the little mothers, con las mamissss, pero yo tampoco toy en eso, que SiIrili me mata si me oye y yo la quiero de verdad.

Así que vamos otra vez para the Island, believe it or not Belié Belcán. Eso fue un “joke”, azaroso. Allá nos vemos.

Perdón, que no me he presentado, soy Carlos Jiminián Genovebo. Desde niño me dicen El Fifí. Algún tíguere de las Antillas, el barrio en que me crié, me puso ese nombre, que me ha acompañado mejor que cualquier matrimonio. Donde quiera que me meto, no importa el lugar, me presento con mi nombre completo y apellido, es una cuestión de costumbre, pero que va, al instante aparece uno que me vocea: Dime a ver, Fifí o ¿Cómo va eso, Fifí? De los míos per-so-na-les él Fifí. Menos Sirili, que siempre me hace sentir como un peso completo, muy orgulloso de estas libritas que llevo encima, pero bueno, que vamos para the Island soon.