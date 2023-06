Fujimori Night and Day Hotel & Casino

Ya tienen que saber mi nombre, hasta mi apodo, y haber visto mis fotos en toditos los periódicos dominicanos o en algunos extranjeros. Si señor, como dice una canción que me gusta mucho, soy Sirileydis Aleatoria Rodríguez y en La Victoria me dicen, bueno, me decían La Maceta Rodríguez y la verdad es que a mí me gustaba que me llamaran así. Un apodo con apellido incluido, como que tiene carácter, suena a boxeador o a pusher malo.

Nunca he sido criminal, el uniforme lo llevé casi por quince años y en La victoria llevaba casi diez. Atiendan bien, con lo que usted ve ahí adentro en 24 horas, es suficiente para no querer más nunca en la vida usar el fuñío quepis. Imagínese, diez años, AYYYYYYYYYYYY, una mujer joven y como yo, enterita. Más ni nunca me verán otra vez en Santo Domingo.

Bueno, tal vez en un resort de esos de lujo, disque son el final. Si de verdad se consigue Punta Cana, los muchachos están majareteando algo relativo a eso, este cuerpo ñoño será visto otra vez en Quisqueya la bella. De lo contrario, que se aguanten las ganas de ver a Sirileydys A. Rodriguez y mientras tanto déjame pedir otro ¿Cómo es que se llaman? ¿Screw Driver? No, mire, Sir -esto es en inglés to el tiempo y nunca entienden a uno, pero si tu dejas de pagar, de una vez se arma el lío-, mejor tráigame un Vodka tonic, que ya casi ‘tan dando las doce del mediodía y el sol ni asoma. Y qué friiiiiiío, pero aquí no nos jalla ni Mandrake el mago. A Vodka Tonic Please.

Junto a La Maceta Rodriguez por supuesto está el resto del Quinteto Victorioso, cada uno concentrado en su trago y con muchas ganas de seguir haciendo lo que hasta el momento tan bien han hecho, una actividad para la que verdaderamente han demostrado tener talento: Turistear, turistear y turistear, y por su puesto escuchar al Mudo, y el Mudo hablar sin parar y de vez en cuando reír, en un bar del Continental Fujimori Night and Day Hotel y Casino, un hotel tres estrellas de Alaska.