A Juan Carlos Cremata siempre habrá que agradecerle su manera de trascender la cubanía. Lo hace con voz alta. Asume riesgos porque su cine enfrenta al poder de una u otra forma.

En “Viva Cuba” (2005) demuestra que es un director de guiones, dálogos y capturas precisas y efectivas de esas que las llamdas vanguardias artísticas del cine consideran “chilangas”. Como trabaja con poco presuúesto, su cine adolece de efectismos. No le hace falta. El expresa en alta voz una trama de connotaciones humanas junto a la riqueza cultural de su país, mitos, leyendas, fetiches, ademanes, dicharachos, costumbres, juegos, rutinas y canciones, todos rematadas con luz larga; explorador de la ingenuidad infantil dentro de un sistema de gobierno esquemático, donde los sueños se van al traste con la relidad y también con la irrealidad...

“Viva Cuba” no se pierde en espejismos, ni recrea el melodrama, ni permite el roce con lo político, a pesar de tratar el tema de la doble lectura. El filme es una propuesta cultural para el debate sobre la intolerancia, los abuss de poder, los egoísmos y la manipulación de la niñez en medio de una sociedad dividida en dos bandos irreconciliables.

La cubanía de Cremata no es folclórica. Aquí demuestra que hace lo que quiere cámara en para para retratar esta estampa de antihéroes que rondan un entramado social donde no las mañanas poseen similitud de coloraciones a pesar de la voluntad infantil. La cinta es un viaje por Cuba transformado en un pretexto para mostrar que no hay escapatoria porque los problemas de Cuba deben resolverse entre cubanos, buenos o malos, mezquinos o adulones, apátridas u oficialistas.

Todo encaga en esta pieza llena de frescura. Es una lección imbarrable, y como dije, una doble lectura que esconde el trasfondo de la histria: nadie puede escapar por mucho que deseé. Ni los niños.

Ficha técnica

País: Cuba. Año: 2005. Duración: 80 minutos. Dirección: Juan Carlos Cremata e Iraida Malberti. Guion: Juan Carlos Cremata y Manuel Rodríguez. Reparto: Malú Tarrau, Jorge Miló, Luisa María Jiménez y Luis Alberto García. Sinopsis: Dos niños se han prometido amistad para toda la vida. Pero sus familias se oponen: Una es simpatizante del gobierno, y la otra se marcha del país. Para impedirlo, ambosniños deciden escaparse de sus hogares respectivos.