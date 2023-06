Dos poemas de Manuel Rueda

Fonógrafo

Suena. Fulge el espacio y da notoria

vida a su oscuridad de objeto. Grises

rincones fluyen. Relieves. Matices

concretándose en duda y vanagloria.

Gira el disco. Él es la única historia.

Patria audible, sus músicas felices

surgen de antaño a eternizar raíces

como árboles de pie por la memoria.

Pasados y futuros en ahora.

Siempre el mismo presente en esa aguja

llena de un tiempo que huye y enamora,

que circunda pensándose y me piensa.

¡Triunfo de lo sonoro! Se dibuja

la eternidad. Ya calla. Recomienza…

Manuel Rueda

El enigma

Me levanto, me afeito, me acomodo

a la vida y doy bajo la ducha

a la piel de mis sueños tanta lucha

que al sumidero van, vueltos ya lodo.

Retomo mi lugar, mi voz, mi apodo

salgo al día: la luz ahora es mucha.

Hago ruido, me muevo: nadie escucha.

Vuelvo a mi soledad, después de todo.

Cada hora a mis ritos de hombre sano.

Sonreír al que pasa. Dar la mano

al amigo, al malvado, al pordiosero.

Pero al fin a mi cuarto nuevamente,

a encontrarme conmigo frente a frente

sin saber si es que vivo o es que muero.

Manuel Rueda