Viaje-al-ocaso

En pleno atardecer, escuché los gritos de mi madre, desesperada, pidiendo ayuda; la iban a matar.

Con trece años y mi conciencia inservible. En resumen, nada podía hacer

Desde mi inocencia le decía ¡Debes denunciar!, pero ya ella estaba acostumbrada a recibir insultos y los moretones.

¿Debería yo hacer algo?, no, ella no me lo perdonaría, sigue siendo mi padre. Además, ¿quién le va a creer a alguien de 13 años?

El tiempo pasaba, las peleas continuaban y nadie podía auxiliarme, para salvar a mi madre de su angustia.

No salió la luna, la noche era oscura, y por la madrugada, ella había muerto de varias puñaladas. Todo se nubló, las condolencias no servían de nada, pues nadie había movido un dedo para salvarla.

Después de eso, no duermo en las madrugadas. Solo escucho sus gritos desenfrenados en mi casa.

Espero algún día, volverla a ver y pedirle disculpas por no tener el valor de hacer lo que debía.

Intento ir hacia el ocaso, caminar sobre los verdes pastos y disfrutar las melifluas mieles de un panal, donde mi mente ya no tenga temor de hablar en voz alta.