Gobierno concede ciudadanía dominicana al escritor Mario Vargas Llosa

República Dominicana concederá la ciudadanía al escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura, según ha anunciado esta tarde el presidente Luis Abinader.

El mandatario dominicano dijo que el laureado escritor ha decidido pasar gran parte de su tiempo en la República Dominicana. “Yo le he pedido que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía”, dijo el presidente a periodistas en el Palacio Nacional, acompañado del escritor.

Vargas Llosa dijo a seguidas que le gustaría mucho pasar largas temporadas en República Dominicana. “Creo que República Dominicana va en la buena dirección y es un buen ejemplo en América Latina”, ha dicho.

El escritor dijo que América Latina atraviesa unos momentos muy difíciles y que probablemente en la historia no hay un momento tan complicado como el que está atravesando. “Y yo me alero mucho que la República Dominicana con un gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país. Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un periodo de exaltación y de verdadera realización”.

Vargas Llosa indicó que tiene muchos amigos en el país, mucha gente que colaboró en las novelas que he escrito sobre la República Dominicana. “De tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa en los periodos que pasaré”, dijo.

Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo 1936 en Arequipa, Perú. Ganó el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Entre sus titulos más celebrados están Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, este último centrado en la dictadura de Rafael Trujillo Molina.

El gobierno dominicano, en el año 2016, estuvo en contra de que se le entregara un premio literario al escritor por sus posturas ante la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que fijó los límites para acceder a la nacionalidad dominicana y que Vargas Llosa criticó duramente por entender que desnacionalizaba a millares de migrantes haitianos.

“Es una decisión inapropiada otorgarle este galardón” a Vargas Llosa, consideró el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo en el año 2016, en un comunicado emitido por el gobierno dominicano.