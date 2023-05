Me gusta ir mentalmente a los primeros años de mi vida; mis más viejos recuerdos, donde veo sus ojos jóvenes, idénticos a los míos, lo que hace crecer aún más mi orgullo de llevar su apellido; donde disfruto de otra forma su mirada, su sonrisa, su sencillez, su chispa; donde comparo cosas y tiempos a traves de todo lo que es ella.

Me gusta mucho parecerme a ella, es la forma más poderosa de certeza que conozco. Puedo haber cometido la mayor tontería, un desliz grave o como me sucede frecuentemente tras mi aparatoso accidente automovilístico de hace más de 10 años, olvidar esto o aquello en un momento importante, lo que a cualquiera encoge de hombros, sin embargo, el sólo hecho de saberme salido de sus entrañas siempre me hace más fuerte y si encima alguien dice al verme la cara: -Igualito a su mamá.

Maravillosa madre

Ya no hay forma de alcanzar mi felicidad.

Referentes tan fuertes para mí como el lugar donde nací, yo siempre digo calle Salomé Ureña #2, zona Colonial y ella inmediatamente me corrige. Nooooo, ahí era que vivíamos, fue en la clínica Gómez Patiño, con el Dr Maneney, José Manuel Guzman. Y luego pasa a contarme como el Dr Maneney, que siempre fue un gran amigo de la familia, le decía que fue el parto más rápido que hizo en mucho tiempo, “en 45 minutos estaban afuera los tres muchachos”.

Soy trillizo con dos hermosas hermanas y en total somos cinco hermanos, con otras dos hermosas hermanas. La trulla Pumarol Santos es una forma de llamarnos que recuerda los tiempos del colegio. Todos en función y en desarrollo de sus muy apreciadas vidas, todos saliendo adelante a partir de ella, Alba Santos Badía, de San Francisco de Macorís, maravillosa mujer y una muy amorosa madre.