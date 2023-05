Tía Toña: La fundadora del amor

Conocía a Antonia González Guerra de Yunén (Tía Toña) durante las tardes cuando asistía a la clínica de sus hijos, los doctores Yunén.

Allí organizaba la papelería de su padre, el mejor urólogo que ha nacido en el país.

Fue un disciplinado columnista de Listín Diario que llenó de sabiduría a esa parte del pueblo dominicano que sufría enfermedades del riñón. Siempre visitaba el consultorio en horas de la tarde.

Elegante, silenciosa, acompañada de sus nietos, lo hacía en bajo perfil como si del ascensor apareciera una paciente común y corriente sin una historia como la suya.

Se trataba de la viuda del doctor José R. Yunén y asistía no solo para que sus nietas conocieran el entorno labor de su padre y tíos, sino porque, desde joven, fue una esposa ejemplar. Era el alma y guía de su esposo en las buenas y en las malas, ordenar sus escritos, prepararles un entorno adecuado a sus funciones profesionales.

El primer trasplante de riñón que se practicó en la República Dominicana fue a la cuenta del doctor José R. Yunén.

Pero como detrás de un gran hombre siempre camina una gran mujer, doña Antonia no solo fue la colaboradora fiel, sino la luchadora que no solo se dedicaba a procurar recursos para la lucha contra el cáncer, sino que tuvo una determinante participación en la Guerra de Abril, sobre todo en el campo de la salud, levantando hospitales, atendiendo a heridos y también con un fusil en mano cuando había que disparar contra las fuerzas invasoras.

Jamás descansó. Batalló junto a su esposo tanto en la guerra como en la paz y solo ante su ausencia se dedicó a ser guía y maestra de sus nietos para dejarles el legado de amor, sabiduría y firmeza que siempre ejerció al lado de su esposo.

Conversé con ella sobre estos y otros temas. Sus hijos grabaron aquel encuentro que no podré olvidar.

Un rasgo visible fue el mirar de frente. Su pausado hablar fue suficiente para descubrir el tamaño del corazón de aquella dama. Le expliqué que mi presencia allí estaba relacionada por organizar fechas los artículos que su esposo publicó en Listín Diario, conservados celosamente por sus hijos conservaban, ordenándos por fecha, temas y años.

Fue labor de mucho respeto por la figura del eminente médico. Doña Antonia me invitó a su hogar para rastrear entre documentos y papeles olvidados, Estaba convencida de que su esposo no solo había dejado textos de valor, algunos inéditos, sino otros publicados en el Listín y que su hijo no poseía.

Sin embargo, me fue imposible cumplir con la visita. Al terminar de ordenar los papeles conservados por el doctor Yunén, convenimos en la importancia de un audiovisual para que los pacientes disfrutaran de sus enseñanzas. La noticia de su fallecimiento me consternó. Le pedí a mi hijo que me acompañara a la funeraria para el último adiós. Antonia González Guerra de Yunén (Tía Toña), quedará por siempre en la memoria del país. No le otorgaron medallas, distinciones, ni premios por su trayectoria y dedicación. Pero recibió algo más importante: el respeto y el cariño de todos cuanto la conocimos.