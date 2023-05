Nunca he estado deslumbrada por “las maravillas de ser una mujer”. A lo mejor debí haberlo estado. Debiera estarlo. Que aún estoy viva.

Una Mujer. Nunca he querido ser otra cosa. No porque se me ha prohibido. Tampoco porque he estado orgullosa de serlo. Si no porque es lo que soy aquí, en este mundo. Y qué suerte la mía el tener ese nivel de certeza. Aunque ese estar tan segura de quién soy y de lo que quiero también ha sido mi caída.

Mi punto es éste. Nunca pienso en mi persona como una mujer a menos que me encuentre frente a un hombre que me atraiga (o a un hombre que me haga sentir asustada, desafortunadamente). En esos momentos, y sólo en esos, es que recuerdo mi género. Fuera de ahí, soy sólo yo. Realmente no me importa que mi cuerpo pueda producir bebés, aunque estoy segura de que debe ser una experiencia fantástica, pero, caray, quisiera que todo el mundo con o sin úteros pudiera producirlos también… tan solo porque no sea considerado como “una cosa de mujeres”.

La gentileza y el recato, el sustentar y el cuidar de los demás es algo que haces porque dentro de ti eres solidaria pero también–y esta quizás sea la razón con más peso–porque has sido entrenada para poseer estas cualidades desde tus primeros años. No es una maravilla, es una habilidad adquirida a base de práctica.

Ser hermosas y seductoras, hipnotizantes y misteriosas… bueno, algunas mujeres andan mal arregladas y cansadas y la vida les ha arrojado nada más que pruebas. ¿No pueden ser atractivas así? ¿No son las costas de sus heridas una maldita maravilla?

Rostro de una mujerFotografía Externa

Cuando yo nací no sabía nada aún sobre este asunto de ser mujer.

Cuando yo nací sólo sabía dos cosas: aún no estaba lista. No me gustaba aquí.

Cuando yo crecí, se me felicitó por llevar tan bien el rol de la ingénue que no es tan ingénue como para meterse en problemas. Se me elogió especialmente por la intensidad de mis ojos oliva y por la manera elegante con la que me conducía con mis vestidos largos cuyos bordes iban flotando resueltamente por el piso. Nadie parecía notar que el orgullo en la fachada y la mirada seductora, provenían no del vestido ni del pigmento de los ojos. Provenían de esa energía que, hirviendo, se levantaba por mis venas hacia el cielo: ya sabía lo que el mundo era. Ya estaba lista para luchar.

Ahora los años han pasado y la lucha no acaba aún. Me pongo vestidos largos para cubrir las costras. Y sí, mis ojos son oliva todavía. Pero en mi piel hay manchas de las cenizas que fueron quedando en los campos de batalla. ¿Qué sigue ahora, luego de la ingénue? ¿Qué nueva maravilla me debe deslumbrar?

Creo que nunca aprenderé a ser una mujer “maravillosa”. Creo que nunca encontraré la voluntad de querer aprender a serlo. Pero esta tarde, cuando merodeé sin razón por la cocina, unos rayos de sol habían caído sobre el vidrio de la mesa y sobre las flores marchitadas que la adornaban. La luz dorada cortaba el cristal. La luz dorada se filtraba entre los pétalos traslúcidos. Me deslumbré por las maravillas de la Luz. Me impresioné al ver que, durante esos minutos, eligió acomodarse sobre objetos tan simples y pequeños. Los iba convirtiendo en las cosas más maravillosas que nadie había visto en años.