Por los años 70 del pasado siglo XX, el catastrofismo aéreo llegó al cine con buen pie.

Años antes, el “invento” de la aviación civil y la pujanza de los vuelos internaciones aceleraron la producción de filmes con esa temática, centrada en vuelos aerostáticos (“La vuelta al mundo en ochenta días”) y otras veleidades protagonizadas por zepelines.

“Aeropuerto” y sus secuelas comenzaron a llenar una época de emociones encontradas entre pasajeros aéreos cuando el cine comenzaba a promover accidentes, incendios, atracos, y actos de terrorismo, creando de esta forma un nuevo tipo de modalidad dentro del género de terror.

Un director coreano de calibre, como Han Kae-rim, quien tiene en su catálogo cintas como “Rules of Dating” (2005), “The Espectáculo Must Go On” (2007) y “The Face Reader” (2013), propone una mirada a este tipo de cine. Su obra “Emergencia en el aire” reúne una constelación peninsular muy conocidas en Occidente como Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon y Kim Nan-gil entre otros.

El director coreano pretendió llenar butacas, acudiendo a rostros populares que evocaran un terror incontrolable al estilo de “Train to Busan”, aunque esta vez el origen del mal no tengan como consecuencia el vampirismo, sino un virus letal introducido en la aeronave por un científico irresponsable que ha decidido dar muerte a los pasajeros a través del contagio masivo.

No tengo nada contra la tecnología de la cinta, ni mucho menos contra la dirección de actores. Cada cosa está en el sitio que le corresponde para garantizar un espectáculo de entretenimiento. El final, abierto, es muy creativo.

El espectador no recibe un final feliz al estilo Hollywood, ni tampoco un desalentador desenlace. Ese final muestra respeto al espectador, quien ha pasado más de dos horas de visionaje, sufriendo las inclemencias del virus y la negativa de apoyo de los Estados por donde el avión pasó. Ese final es toda la película. Lo anterior son secuelas de un thriler de terror ya vista en alguna parte.

Ficha técnica País: Corea del Sur. Año: 2021. Duración: 142 minutos. Dirección y guion: Han Jae-rim. Premios: Festival de Cannes Sección Oficial fuera de concurso. Premios Dragón azul Cinco nominaciones, Mejor director, Mejor Película, Mejor Actor (Lee Byung-hun) Mejor actor de reparto (Yim, Si-wan) y Mejor actriz de reparto (Kim So-jin). Sinopsis: Un investigador farmacéutico amenaza con matar a los pasajeros de un avión. Caos, desesperación y miedo, no solo dentro de la nave, sino también en el mundo.