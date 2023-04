Luis Beiro

Juan Diego Botto es un hombre de teatroque hace cine. Es decir, produce sentimientos encontrados y con ellos se gana la vida. Conoce de cerca las injusticias sociales. Perteneció al bando de los desaparecidos durante la dictadura militar del general Videla. Lo han seleccionado para protagonizar varios filmes controversiales, entre ellos “La fiesta del Chivo” donde encarnò al teniente Amado García, uno de los complotados en el tiranicidio.

Ahora le llega su turno como director en la cinta muy bajo presupusto “En los límites”, donde además, encarna a uno de esos tantos personajes ingenuos que apostaron a un préstamo bancario y después fueron echados a la calle. No es el protagonista, pero su rol actoral es inolvidable. La principal figura masculina corresponde a Luis Tosar, siempre efectivo y la femenina a Penélope Cruz, quien después de “Vicky, Cristina y Barceloma”, de Woody Allen (2008) ha hecho poca cosa que valga la pena.

El filme de Botto puede interesar, y conmueve a ratos. Pero tiene un lastre que no pudo echarse al agua. Por eso el discurso tituteba, amaga, pero no avanza se torna rígido, a veces forzado y otras electrocutado a pesar la efectividad que toca es hetérea. La pretención se apode de los diálogos y no les aporta ciertra credulidad: una credulidad acorde a la complejidad de la trama.

La fotografía y la música no son todo lo creativas que de ellas se espera aunque se digieren sin pena ni gloria. De su parte, la tramoya tiene orificios visibles. Este es un filme donde el guion lo es todo. Los actores solo son elementos complementarios del discurso cinematográfico.

“En los límites” es un filme menor, olvidable, cuya mayor virtud es saludar a un nuevo director (Juan Diego Botto) y desearle mejores augurios en sus próximas entregas.

Ficha técnica

Título: En los márgenes.

Año: 2022.

País: España.

Duración: 105 mintos.

Director: Juan Diego Botto.

Guion: Olga Rodríguez y Juan Diego Botto.

Reparto: Penélope Cruz, Luis Tosar. Juan Diego Botto, Adelfa Calvo, Christian Checa y Aixa Villagrán. Premios: Nominada a Mejor Película, y otras 4 categorías en los premios Goya 2022.

Sinopsis: Tres parejas, con historias completamente distintas, pero entrelazadas entre sí, tratan de mantenerse a flote y sobrevivir por 24 horas que pueden cambiar el curso de sus vidas.