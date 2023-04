Sonetos a Orfeo, de Rainer Maria Rilke

Darío Jaramillo Agudelo

Gozar Leyendo

Rainer Maria Rilke (Praga, 1875-Montreux, 1926) ocupa el centro de la escena poética mundial durante la primera mitad del siglo XX al lado de tipos como Pessoa, Eliot, Cavafis o César Vallejo. Las propias palabras de Rilke –dirigidas a su traductor al polaco– hacen pensar que su escritura de poesía fue interrumpida durante diez años por una sequía total: “me extraña que los Sonetos a Orfeo, que son al menos igual de ‘difíciles’ y repletos de la misma esencia, no le sirvan de ayuda para comprender las Elegías. Estas fueron comenzadas en 1912 (en Duino) y continuadas (fragmentariamente) en España y París hasta 1914; la guerra interrumpió completamente este mi máximo trabajo cuando en 1922 (aquí) me atreví a emprenderlas de nuevo, llegaron las nueve Elegías y su complemento tempestuosamente impuesto, los Sonetos a Orfeo (…) Las Elegías y los Sonetos se apoyan mutuamente y sin cesar; y considero una gracia infinita el haber podido, con el mismo aliento, llenar estos dos velámenes; la pequeña vela color de herrumbre de los Sonetos y la gigantesca vela blanca de las Elegías”.

Dos equívocos: el primero, que Rilke no escribió nada en los diez años siguientes al comienzo de las Elegías, lo cual no es exacto. Dos, que los sonetos son un complemento de las Elegías, lo cual tampoco es exacto: ambos conjuntos son cumbres en la obra rilkeana.

Rilke llegó a admitir que “Los Sonetos a Orfeo (…) son para mí, personalmente, la más misteriosa de mis obras, por el modo en que surgieron y tomaron posesión de mí, al dictado, al más enigmático dictado que he padecido y cumplido”. Esto, además de las diferencias entre unas y otros, como lo señala el traductor y prologuista de los Sonetos, el poeta Juan Andrés García Román (Granada, 1979): “uno tiene la impresión de que, en efecto, [los Sonetos] poseen más unidad que las Elegías, lo cual puede deberse propiamente a su forma. La elegía, por su tono hímnico, un poco al modo de los Cantos de Leopardi o Ezra Pound, es expansiva, sin rima; un soneto, en cambio, es escueto y a menudo recopila en sus últimos versos los motivos que ha desarrollado, otorgándole un devenir conclusivo”.

Y añade más adelante que “también la forma poética contribuye a un Orfeo proteico, polivalente. Es característica de estos versos una lengua mágica, casi sin verbos, pura invocación o apelación. En ese sentido, los Sonetos sí que se distancian de las Elegías. Volvamos a la arquitectura: la catedral de la elegía necesita los pilares de los verbos, ciertas acciones, la interacción de un yo lírico; el soneto, en cambio, puede permitirse, por su brevedad, otorgar autonomía a un sustantivo en ebullición. Se transforma así el poema en la enunciación de un sortilegio”. Por lo que concluye que “en resumidas cuentas, los Sonetos, al contrario de las Elegías, no avanzan, se acendran, se adentran”.

En frente de otras traducciones de los Sonetos a Orfeo realizadas por españoles (“Eustaquio Barjau, José María Valverde, Federico Bermúdez-Cañete, Jesús Munárriz, Carlos Barral, Otto Dörr”), García Román establece diferencias: “esta edición persigue un entendimiento de los textos ‘desde dentro’. Es decir, se ha buscado evitar el hermetismo, clarificar y naturalizar para que, de hecho, no haya que salir en busca de comprensión”. Y sobre el contenido de este conjunto se pregunta: “¿qué tenemos? Algunos poemas hablan de la música, otros de los jardines, el dinero, de las máquinas, de un caballo, casi todos hablan de la muerte… (…). La fruta, sí, ahora más que la flor, porque la fruta es el símbolo encarnado, sacrificado, tomado en su propia caducidad y camino de la muerte”.

No pude juzgar esta traducción con relación a su fidelidad con el original. Ni creo que la literalidad sea el único criterio para tomar en cuenta. Lo principal, y lo más difícil, es que el lector en español esté, efectivamente, leyendo un poema, un buen poema, no solamente –en automático– un texto fiel al buen poema escrito en otra lengua. Y ese es el excepcional logro de la traducción de los Sonetos a Orfeo de Juan Andrés García Román: leo unos magníficos poemas en español, leo una muy lograda emoción poética, me involucra en el espíritu rilkeano, más allá del idioma original en que Rilke manifestó ese espíritu.