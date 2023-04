El famoso Zugzwang del ajedrez

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

“Zugzwang” es un vocablo de origen alemán que significa obligación de mover una pieza. Por lo tanto, en el ajedrez poner al contrario en Zugzwang es generalmente ganar la partida ante la próxima jugada del rival, ya que cualquiera que sea el movimiento, perdería material o recibiría Jaque Mate.

Aunque los jugadores quieren mover sus piezas para ganar ventaja de tiempo sobre sus rivales, ante una situación de Zugzwang sucede a la inversa y el jugador desearía “pasarse” y no jugar porque perdería irremediablemente; pero como en el ajedrez es obligado jugar entonces se llegaría a una posición perdida.

El Zugzwang puede ocurrir en los finales de partida y también en el medio juego y se han dado ejemplos de posiciones con gran cantidad de piezas sin poder mover ninguna y así evitar perder de esa forma.

En la historia del ajedrez existen numerosas partidas que terminaron en Zugzwang que se han hecho famosas, tanto por la construcción del mismo, como por la posición final donde cualquiera de las jugadas posibles llevaría a la derrota.

Así sucedió en la partida Alexander Alekhine vs Aron Nimzowitsch en el Torneo de San Remo 1930 ( https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1012683 ) y también en el desenlace de la partida de Friedrich vs Aron Nimzowitsch en Copenhagen 1923 y que es conocida como "The Inmortal Zugzwang Game". https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1102400

El Zugzwang es una forma de conseguir la victoria, y dominar este concepto es importante para avanzar en el difícil arte del Juego Ciencia.