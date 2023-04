De mi lado

Homero Pumarol

Santo Domingo

No tenía idea de qué trataría este texto, pero siguiendo una vieja costumbre de este oficio, me senté en mi escritorio con la actitud de un periodista de algún viejo periódico de la época en que se usaban máquinas de escribir para redactar, con la presión de ese tiempo, todo para ayer, y seguro mientras imagino el sonido de la máquina azotando el papel ruidosamente para dejar impresas las letras, algo se me ocurre.

Para poner la atmósfera a mi favor, coloqué en mi tocadiscos el LP Atom heart mother de Pink Floyd. Siempre fui un seguidor de la icónica banda británica y particularmente ese disco me hace viajar en el tiempo, por su orquestación y más aún por la presencia de Sid Barret, fundador de la banda que tuviera un muy erosionado desenlace en su vida, pero en este disco Barret aún participa y al escucharlo, sólo puedo decir wao, qué tipo tan talentoso era.

En uno de los temas del álbum dice: “if I were a good man I’d talk with you more often than I do“, en español, si yo fuera un buen hombre, yo hablara contigo más veces de lo que lo hago. Yo, Homero Pumarol Santos, creo amigo lector que nosotros hablamos bastante, a nuestro modo: yo redactando, tu leyendo. A fin de cuentas es una conversación, en todo caso, reconozco mi propensión a hablar mucho, es algo que sencillamente no puedo negar. Mi papá solía decir: -¡Ese muchacho si habla!

Volviendo a Atom heart mother, puedo decir que la música siempre aporta y escuchar Pink Floyd en lugar de mecánicas teclas azotando papel, o en lugar de escucharme a mí hablando sin parar, es mucho mejor. Además están los beneficios del paso del tiempo, la experiencia adquirida, uno mismo dirige mal que bien su propio derrotero, con silencios o aún como una gallareta.

Como todos, lucho con el paso del tiempo y en el mejor de los casos asumo que es parte de esta vida, pues no hay universo, no hay Pink Floyd, no hay computadoras ni máquinas de escribir, no hay lectores, no hay periódico físicos ni digitales, no hay escritores, no hay conversación, no hay nada sin tiempo. Ahora bien, como dice un tema de The Rolling Stones, otra banda inlgesa que admiro mucho: Time is on my Side, yes it is, en spanish, el tiempo está de mi lado, ay si.