María Kodama: Borges estaba contra todos los totalitarismos

Jorge Luis Borges era un hombre cariñoso, tierno, tenía un amplio sentido del humor, nació con el signo de Virgo y tenía un gran sentido ético. Fue un hombre que no se traicionó a sí mismo jamás”, expresó María Kodama, la compañera de Jorge Luis Borges, en un almuerzo en LISTÍN DIARIO, al responder distintas preguntas sobre las características personales del autor de El Aleph. “Él estaba contra todos los totalitarismos, ya bien fueran de izquierda o de derecha, él no medía a los hombres por la inclinación de sus ideas, sino por el desarrollo de su conducta. “Le encantaba viajar. Era muy andariego, le gustaba mucho salir a la calle y entre sus gustos personales le encantaba ir al cine. Su director preferido era Ingmar Bergman, el cual disfrutábamos en París en un cine que existe allí donde de manera permanente exhiben las obras del gran cineasta sueco. Él disfrutaba mucho la música y estaba muy atento a los diálogos. Y yo le relataba los diálogos. Me quiso mucho, me decía cosas muy tiernas y muy hermosas, cosas que sólo guardo para mí”, prosiguió. Emocionada, Kodama aseguró que “Tuve la suerte de vivir al lado de un gran hombre, de un ser lleno de valores humanos, con unos principios éticos de mucha altura y con el cual tuve la dicha de colaborar tanto en el aspecto profesional, como en el humano”.

El encuentro en Listín

María Kodama es una brillante traductora y una poeta con aciertos. Sin embargo, sacrificó su obra personal para consagrarse en vida y obra a ser algo más que una simple colaboradora del gran escritor de América. Cuando quedó ciego, Borges aprendió a mirar al mundo a través de sus ojos; su obra, palabra por palabra, salía de sus labios directa a la punta de su lápiz, a través del cual reflejaba trazos de sabiduría excepcional: “La palabra es la más fuerte y terrible de las armas”, recordó Kodama al ser cuestionada sobre la importancia que tuvo para el maestro el uso del idioma. En el transcurso del almuerzo, se le trasmitió la admiración que hacia ella sentía la Redacción de LISTÍN DIARIO, no sólo por su labor profesional junto a Borges, sino por el ejemplo que nos ha legado con su actitud de desprendimiento y entrega, catapultando, incluso, su vocación profesional a favor de una relación personal desde su primera juventud con un hombre que le llevaba, incluso, 44 años de edad al momento de conocerla. Además de amarlo y considerarlo desde todos los puntos de vista, le tuvo siempre un gran respeto. Nunca lo interrumpió en sus conversaciones profesionales, ni lo importunó con asuntos ajenos a sus intereses profesionales y humanos.

Campaña contra Borges

En otra parte de su intervención, se refirió a la enemistad que muchos intelectuales le profesaron a Borges de manera gratuita: “Durante toda su vida, Borges fue objeto de muchas campañas, en las cuales se le acusaba injustamente de ser un escritor de derecha, cuando en realidad él nunca se afilió a ningún extremo político, por el contrario, evitaba siempre hablar de estos temas cuando se le preguntaba, porque su único amor eran la cultura en general y la literatura en particular”, expuso. “Esas campañas eran orquestadas por sus enemigos, yo diría que no eran de izquierdas ni de derechas, sino de gentes que no pudo demeritar el valor de su obra y entonces trataron de buscarle una supuesta parte negativa”. “Lo que nunca aceptó fue a regímenes totalitarios, ya bien fueran de izquierda o de derecha, porque su sentido de la libertad y del libre fluir del pensamiento eran para él fundamentales”, comentó. Al referirse a un supuesto agasajo que el dictador Augusto Pinochet le celebró en Chile y que, según algunos fue el detonante que determinó que la Academia Sueca no le concediera el Premio Nobel de Literatura, Kodama subrayó: “Borges nunca fue a Chile a recibir un homenaje de Pinochet. El fue a Santiago de Chile a recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de Chile y es una obligación y un acto protocolar que cuando una persona va a recibir un título de esa categoría, esté presente el Presidente de la República, ya sea de izquierda o de derecha”. Esa distinción en Chile ocurrió antes de la votación del Premio Nobel, entonces lo llama por teléfono un periodista desde Suecia que al parecer le daba la noticia de que su nombre estaba siendo valorado para obtener el premio. En esa ocasión, Borges pronunció frases sinceras que mostraban su gratitud hacia las personas que supuestamente se habían interesado en llevar su obra propuesta para tan alta distinción, pero parece que en determinado momento se le sugirió que la obtención del premio Nobel podría depender o no de la aceptación del reconocimiento de que iba a ser objeto en Chile, o de lo contrario, lo perdería para siempre. Ante esa sugerencia, Borges respondió al periodista: “Hay dos cosas que un hombre no puede permitir: ni sobornar, ni ser sobornado. Después de lo que usted me ha dicho, mi obligación es ir a Chile, señor”, todo eso me lo contó después, visiblemente emocionado”, dijo.

“Ese ejemplo es fundamental y demuestra que Borges no buscaba premios, ni quiso coquetear ni con la izquierda, ni con la derecha en ningún momento. Era un hombre insobornable y eso es lo que yo amo en él, más allá de su literatura, de su genialidad y todo, y por ese centro que tiene es por lo que yo he dado mi vida y seguiré dándola, porque es lo que más admiro y lo que más respeto me merece en un ser humano”.

“Otro ejemplo de su enfrentamiento a las dictaduras ocurrió en su juventud cuando escribió una serie de poemas a la Revolución Rusa, los cuales después hizo desaparecer. Él, al principio, pensó que la revolución rusa estaba hecha para liberar al pueblo y darle igualdad de posibilidades y levantar su nivel de vida, pero él se dio cuenta de que aquella revolución fue creada para su satisfacción personal de cierto tipo de izquierda dictatorial, y lo que querían era un dominio y una violencia mayor que la de los zares contra el pueblo. Él decidió borrar para siempre ese sistema de su vida... Él renegó después para toda su vida de la obra que escribió a ese sistema. “Borges era un hombre libre. Siempre decía lo que quería porque no trataba de medrar con su conducta. Esa era la historia. A él le gustaba esto y punto. Si a los demás les gustaba también y lo apoyaban, pues enhorabuena, pero si a los demás no les gustaba y no lo iban a apoyar por eso, pues se acabó la historia”, concluyó.

