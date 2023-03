Ensayo sobre el silencio de género

Fernando González

Santo Domingo, RD

La violencia de género es un tema difícil de llevar al arte cinematográfico, esto es, sin decaer en melodramas moralistas o tesis ideológicas sociales. Este fenómeno existe tomando en cuenta que el cine –como medio de comunicación– tiende a reproducir la ideología moral del autor o de un grupo social en su conjunto.



La siguiente película es uno de esos raros casos, donde en lugar de tratar la violencia de género como tal, se centra en sus consecuencias, y muestra de forma implícita el machismo invisible remanente en los Estados Unidos.



“Nunca, Rara Vez, A Veces, Siempre” (2020) es una película dramática independiente escrita y dirigida por Eliza Hittman. La sinopsis es sencilla: Una joven de diecisiete años embarazada, decide viajar con su prima desde Pennsylvania hacia Nueva York para realizarse un aborto.



El filme es controversial desde el argumento, por el hecho de tratar la terminación del embarazo. Sin embargo, “Nunca, Rara Vez, A Veces, Siempre” es uno de esos casos excepcionales donde la cámara es objetiva, y se dejan las implicaciones morales u otras interpretaciones al espectador.



Minimalismo femenino

Si bien la sinopsis y argumento son sencillos a nivel superficial, en la ejecución son todo lo contrario. Desde los primeros minutos, la película aprovecha la ausencia de diálogo explícito en favor de imágenes y gestos. Este estilo minimalista sirve para dar más objetividad al filme y libertad de interpretación al espectador.



Esta forma de contar la historia también tiene un propósito narrativo, que es mostrar los efectos psicológicos de la violencia de género.



Estilo documental y minimalismo cinematográfico

Desde los primeros minutos del largometraje, la cinematografía está centrada en mostrar las emociones de los personajes, a través de primeros planos.



Esta película es de estilo documental, evidenciado por el uso de cámaras de mano. Esto sirve para involucrar al espectador y dar mayor sensación de verdad a los hechos. Llega al punto de sentir que los sucesos representados en pantalla fueron reales.



¿Qué es este filme? Una meditación necesaria sobre las construcciones de género en tiempos actuales.



“Nunca, Rara Vez, A Veces, Siempre” es una cinta poco conocida, pero necesaria.



Ficha técnica

Título original: Never Rarely Sometimes Always;

Año: 2020;

Duración: 101 min.;

País: Estados Unidos;

Dirección y Guion: Eliza Hittman;

Música: Julia Holter;

Fotografía: Hélène Louvart;

Reparto: Sidney Flanihan, Talia Ryder, Théodore Pellerin;

Productora: BBC Films, Cinereach, Mutressa Movies, PASTEL, Rooftop Films, Tango Entertainment;

Distribuidora: Focus Features