Carlos P. Abreu, mucho más que un Campeón

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

El flamante Campeón Nacional dominicano de ajedrez 2023, MF Carlos Paul Abreu, ha sido en la última década uno de los principales jugadores del país. Integrante del equipo olímpico desde el año 2014, fue titular nacional en el 2018 y sub-Campeón en el 2022, entre otros triunfos obtenidos desde su etapa juvenil. Sin dudas, en la actualidad es el jugador de mayor nivel en República Dominicana como lo acaba de demostrar ganando invicto el Campeonato Nacional con 9.5 puntos de 11 posibles. No me sorprendió su victoria en el reciente evento porque me consta que su superación ajedrecística es constante y que la ejecuta con responsabilidad,

Pero la brillante historia de Carlos Paul no es solo dentro del salón de juego…se extiende también mucho más allá que frente al tablero. Es Ingeniero Civil, ha sido directivo de la Asociación de Ajedrez del Distrito Nacional, encargado de la Fundación Los Inmortales, se ha desempeñado como entrenador y actualmente atiende la Caribbean Chess Academy, ubicada en la Plaza Acrópolis en Santo Domingo.

Pero en el Macondo Ajedrecístico Dominicano, suceden cosas que ni la imaginación del afamado Gabriel García Márquez hubiera podido abordar. Resulta que, en determinados momentos, el Campeón ha sido afectado por decisiones de los gerifaltes del juego ciencia nacional, al expresar ciertas inconformidades con la política ajedrecística del país (como se han manifestado otras personalidades y Maestros reconocidos) y al cruzar una supuesta línea roja, le han llamado la atención.

Uno de los últimos inconvenientes fue el año pasado cuando prácticamente tuvo que rogarle a la jefatura del ajedrez criollo que le permitiera participar en el Campeonato Nacional, donde posteriormente resultó sub Campeón 2022, con derecho de integrar el Equipo olímpico dominicano y percibir otras prerrogativas por ser sub-Campeón nacional.

Sin embargo, pocos días antes de la Olimpíada Mundial 2022, el MF Carlos Paul decidió no asistir a la importante lid, e incluso manifestó que se retiraba de su amado deporte; muchos ajedrecistas comprendimos que fuertes aires soplaban en Macondo. Por eso, y como después de la tempestad viene la calma, causó una grata impresión su participación en el recién terminado Campeonato Nacional y mucho más por su inobjetable triunfo.

Como Campeón por partida doble, esperemos que Carlos Paul pueda desempeñar su talento ajedrecístico de forma óptima, sin frenos, ni altas presiones de vientos macondianos, y así mismo, seguir desarrollando cabalmente sus responsabilidades dentro del clima del Ajedrez Independiente que se está expandiendo en todo el país con diferentes actividades.

Felicidades al MF Carlos Paúl Abreu deseándole nuevos éxitos en su carrera ajedrecística y personal. Estanos seguros de que, como Campeón Nacional, el ajedrez criollo estará muy bien representado internacionalmente y recuperará el prestigio obtenido en otros tiempos.