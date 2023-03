Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Las relaciones entre hermanos pueden ser tirantes, siempre y cuando, el progenitor pueda tener una inclinación especial hacia uno de ellos. El celo caerá por sí solo, y esta relación de

amor-odio conllevará a un conflicto que muchas veces el hijo afectado, tratará de buscar la forma de ser querido por el desprecio que se siente.

Parte de todo este proceso, se destaca en la película estrenada en 1955 titulada “Al Este del Edén” con un trabajo impecable de James Dean, dirigido por el cineasta Elia Kazan sobre la adaptación de la novela de John Steinbeck.

La película está ambientada en la primera década del siglo XX. En California vive una familia compuesta por el padre y sus dos hijos. El progenitor se dedica al cultivo de hortalizas, y uno de sus hijos Cal (James Dean), es un joven inquieto y muy rebelde en busca de respuestas; ya que, por causa fortuita, descubre que su madre no estaba muerta como realmente creía, sino, que la misma es la administradora de un burdel.

Existe una especie de repulsa emocional generando un conflicto entre padre e hijo. Cal será rebelde, libre pensador; pero eso no implica que no quiera a su padre. Entonces el padre prefiere al hijo “bueno” que representa Aron (Richard Dávalos) marcando definitivamente la relación de hermanos como si fueran Caín y Abel. Todos podemos tener grados de maldad y de bondad. El hecho de que un hijo no piense igual que el padre no debería de implicar rechazo.

Sin embargo, cuando la cosecha del padre resulta fallida, Cal (el hijo) decide emprender un negocio de frijoles aprovechando el desabastecimiento de productos por culpa de la Primera Guerra Mundial por lo que obtiene grandes beneficios, y ofrece darle a su padre la ganancia de su trabajo, por lo cual éste lo rechaza porque considera que ha sido producto de la guerra.

“Al Este del Edén” es un intenso drama con profundidades para tratar de comprender las complejidades del alma humana en las relaciones personales, esta vez, de familia con la crudeza que muchas veces sucede.

El guion adaptado de la obra de Steinbeck es excelente por parte de Paul Osborn, quien fue nominado a Mejor Guion Adaptado por la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood por sus matices distintos a la novela para adecuarlo al cine.

Los actores aportaron a la historia, pero en especial el debut de James Dean sirve de preámbulo humano para manifestar esa rebeldía que lo llevó a representar a una generación que buscaba su espacio, rompiendo un verdadero paradigma del famoso status quo sobre el comportamiento en la gran pantalla.

La impotencia y la rabia que manifiesta James Dean en la película, es como si viviera en carne viva su atormentada vida. La cámara se mueve libremente para brindarnos unos planos exquisitos, donde se refleja esa carencia de sentimientos y la búsqueda perenne de ser querido. En lo que respecta al director Elia Kazan, podría buscar en el personaje la redención final de sus sentimientos no satisfechos.

Excelente película que marca de manera indeleble, esa combinación de la literatura y el cine, para mostrar que el séptimo arte, es más que un mero entretenimiento, sino cultura en sentido general.

Curiosidades

1) Está basada en una obra de John Steinbeck adaptada para el cine por el guionista Paul Osborn.

2) Fue la primera película que rodó James Dean en el 1955 para luego participar en “Rebelde sin Causa” y en “Gigante”, todas ellas trabajadas en el mismo año de su muerte para crear un mito que perdura hasta el día de hoy.

3) Fue nominado de manera póstuma a Mejor Actor Principal por los Premios Oscar; sin embargo, obtuvo el galardón en esta categoría por los Premios Globos de Oro de ese año.

4) “Al Este del Edén” fue merecedora de varios premios internacionales tanto en Europa como en Japón.

5) En 2016 fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

Ficha Técnica: Calificación: 5/5 (Excelente)

Nombre Original: East of Eden

Año: 1955

Director: Elia Kazan

Del director Elia Kazan: Nació en Constantinopla, Turquía, comenzó en el teatro y luego director de cine. Fue fundador del famoso Actor’s Studio y dirigió, entre otras, “Nido de ratas” (1954) y “Baby Doll (1956). Falleció en el 2003 a la edad de 94 años.