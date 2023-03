José Ra. Peña

Santo Domingo

Elena trabajaba conmigo como secretaria en el año 1987. Un sábado en la mañana a eso de las 10:30 am se presentó el pintor Roberto, quien vivía dentro de las instalaciones del parque Eugenio María de Hostos correspondientes a los Scouts Dominicanos. Era quien me hacia todos los trabajos de pintura, remozamiento, letreros y dibujos que necesitaba. Era pintor de oficio, egresado de la escuela nacional de Bellas Artes. Se interesaba por el ajedrez y temas científicos, había nacido el 9 de marzo, a principio de los 50. Su temperamento agresivo e intolerante con los mediocres y su mediocridad, le ayudaron a fracasar y vivir fundamentado en la supervivencia diaria a pesar de su gran talento.

Con el rostro apesadumbrado, me dice: han rescatado el cadáver de una mujer que se había lanzado al mar más temprano. Me tomé la libertad de hacer un dibujo de su rostro. ¿Usted la reconoce? Y al tiempo me enseñaba el dibujo.

Lo reconocí de inmediato era idéntica a la madre de Elena. Raudo, dejamos la oficina y fuimos a la casa de mi secretaria, distante una cuadra. Tocamos la puerta y nos recibió Elena. Le pregunté por su madre y me dijo que estaba detrás en la cocina. Le dije que revisara, fue y me dijo que estaba friendo unos huevos. ¿Porque indaga por ella? me preguntó. Le conté la situación y me llamo aparte diciendo, que ella ya se había arrojado al mar en dos ocasiones, pero la habían rescatado a tiempo. Sufría de depresión aguda, pero con los medicamentos se le había quitado la ansiedad y la intención suicida.

Fuimos al lugar del suceso y vimos detenidamente a la mujer. No sé de dónde se le ocurrió pintar a Roberto el rostro de la madre de Elena, pues el rostro del cadáver estaba años luz de parecérsele. Roberto me dijo que cuando la pintó, el rostro que vio fue el del boceto, pero que ahora que veía bien a la mujer, no sabía cómo plasmó un rostro tan distinto.

La madre de Elena, tenía un rostro agraciado, nariz fina y porte muy esbelto. Ésta, de esbelta no tenía nada, la nariz redonda y la cara rechoncha. Bueno, dejamos a los organismos de rescate en el lugar y nos alegramos de la equivocación. Me quedé con el boceto pues era una copia fiel de la Madre de Elena, además del excelente claroscuro utilizado por Roberto.

El sábado siguiente, a eso de las 10:30 am, entra Roberto y me dice: hay otro cadáver que acaban de sacar en los farallones a la derecha del rompeolas, casi frente al cine triple. Es una mujer, pero no la pinté prefiero que vaya usted a verla. Un escalofrió recorrió mi espalda, pero salí junto con Roberto hacia el lugar. En esa ocasión no hizo falta dibujo, la reconocí de inmediato, era la mujer del boceto anterior, la Madre de Elena. Parecía que Roberto se adelantó una semana en el tiempo con su boceto.