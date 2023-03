Luis Beiro

El mejor cine de Asia pertenece al Sur de la península coreana. China lo sabe, pero no le interesa mucho la cultura de la posmodernidad. Diez o doce nacionales peninsulares se inscriben en los anales del séptimo arte de hoy. A partir del año 2000 el cinéfilo de occidente comenzó a reconocer los valores de la gran industria de Seúl. El primero que asomó el rostro fue el inmenso Kim Ki-duk, ido a destiempo a causa del Covid-19. La lista se agranda cada año. Kim Recorrió el mundo con su obra. Él alcanzó los más altos galardones tanto dentro como fuera del país. Después se fueron sumando nombres como Lee Chang-dong, Bong Joon-ho y Park Chan-wook entre muchos otros. En Corea del Sur hay academias. El cine no se festina. También se hacen muchas comedias, divertidas y humanas. El talento crece con la tecnología. En otras palabras, hay que estudiar mucho para hacer un buen cine, tanto en guion como en fotografía, dirección de arte. El cine, las series y comerciales entretienen -lo dijo hace tiempo el japonés Akira Kuosawa-.

Acaba de estrenarse en Netflix “Unlocked” un thriller que gustará a un espectador no exigente que pasa el rato frente al televisor sin otro asunto que esperar la palabra FIN, con previsibilidad incluida.

Los actores vencen pero no convencen. A duras penas logran conformar personajes planos, ilusos, si se quiere fáciles que nada aportan a la puesta en escena. “Unlocked” es una cinta barata no solo en inversión, sino en pretenciones artístitas. Se limita a una enseñanza moral sobre la importancia de cuidar lo que se tiene y no compartir informaciones con desconocidos.

El filme peca de excesos. Es un retrato de la incoherencia. Las casualidades se trastocan en verdades absolutas. Un final moralizante y esperado supera cualquier posible valor formal.

Es un film con orificios. Una cinta olvidable con facilidad días después de ser vista. Está en Netflix.

Ficha técnica

País: Corea del Sur. Año: 2023. Duración: 117 minutos. Director: Kim Tae-joon. Guion: Kim Tae-joon sobre una novela de Akira Shiga. Reparto: Chon Woo-hee, Yim Si-wan y Kim Hee-won. Sinopsis: Una joven pierde su teléfono móvil en un omnibus. El aparato cae en manos de un inexcrupuloso hacker que le hará la vida imposible.