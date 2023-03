Discurso y carnaval

Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Nunca he sido muy de ver discursos presidenciales, las cuestiones políticas me interesan porque conciernen al suelo que habito, como dirían los antiguos griegos a las polis, a mi ciudad, y porque como me hubiera dicho mi papá: -A ver qué nos cuentan este año.

Dos cosas relativas al discurso llamaron mi atención, primero: El tono. Durante casi todos los 14 minutos que pude tolerar el discurso, independientemente de lo que haya dicho el señor presidente, yo me sentí como un niño que se portó muy mal y al que le están dando un buen boche, lo que ante mi poco convencimiento para ver aquello, terminó llevándome a apagar el televisor. Todos los años se nos rinden cuentas, así que preferí esperar al año siguiente, tal vez nos portemos mejor y no nos den boche alguno.

Segundo: Los fuegos artificiales. Al escuchar las primeras y recurrentes detonaciones, creí que estaba en una película gringa sobre Vietnan o sobre la Segunda Guerra Mundial, hasta que miré al cielo y vi los colores y alguien dijo: -Agárrense bien, que sólo arrancaron los fuegos artificiales. Realmente hubo que agarrarse, ser paciente y esperar, hasta que la nube de humo se esfumara lentamente, allá arriba. Abajo, arroyos de mascaruces y diablos cojuelos, bailaban con to’, lo que siempre alegra.

El mismo día que se celebra el carnaval nacional, el Sr presidente rinde cuentas del último año de su gestión y, para terminar, media hora de detonaciones de fuegos artificiales. La verdad es que al final entendí por qué en los minutos que vi al señor presidente dirigirse al país, parecía airado:

Se celebra el 179 aniversario de la independencia, el carnaval va a comenzar en cualquier momento, el malecón está repleto de máscaras y al presidente le toca rendir cuentas. Ahora mientras redacto estas líneas y pienso otra vez lo que narran, entiendo por qué el Sr presidente sonaba en un tono airado al dirigirse a la nación, o sea, to’el mundo bailando, gozando y pachangueando disfrazado, y yo aquí, rindiendo cuentas. ¡No ombe!