Destellos de gloria, de César Arturo Abréu Fernández

Acaba de salir de imprenta la tercera novela del historiador, ingeniero y presidente del Insituto Duartiano de La Vega, César Arturo Abréu Fernández.

El libro, bajo el sello editorial “Santuario”, recrea una parte de la historia nacional cuando nuestros próceres, enfrentaron con valor al enemigo que intentó imponer su bota en el país.

Con el objetivo de crear una obra de belleza estética para estimular el ansia de lectura, el autor recrea episodios poco conocidos con su fuerza narrativa y poder de expositor de acontecimientos fundamentales vividos en la nación dominicana cuyos protagonistas, ficticios o no, forman parte de nuestro acervo cultural.

Nada mejor que las palabras del propio autor de la obra a manera de confesión y que anteceden al desarrollo de la pieza literaria:

A manera de confesión

Sin ningún sonrojo, confieso y admito que el leitmotiv en todo el desarrollo de esta obra, es el resaltar la participación de los veganos en las acciones, eventos y epopeyas que contribuyeron de manera decisiva en la consecución, proclamación y posterior consolidación de la independencia nacional, así como su significativa participación para rescatarla de la ominosa anexión de la que fue objeto, y restaurarla a su inmarcesible gloria.

En consecución de esos fines, me he permitido hacer una rigurosa aproximación a lo histórico, adornado con la recreación literaria. En ese esfuerzo, me acompaña el personaje principal Chago Roque, quien, si bien es ficticio, no así son los hechos y acciones patrióticas en las que, junto a otros veganos, aparece involucrado, sin que su participación de manera alguna trastoque la verdad histórica. Tampoco hay ficción en la ambientación, descripción de los entornos recreados, conforme a la documentación de la época. En todos los casos se respeta el contenido en investigaciones, narraciones, documentos y descripciones, hechas por reconocidos recopiladores y autores de la historiografía nacional.

En donde el relato se aparta de lo antes descrito, es en construir un universo imaginario, en el cual Chago desenvuelve su accionar, encarnando un típico joven de extracción rural, con amplios deseos de superación y poseedor de los tradicionales valores de un patriotismo a ultranza. Lo que sí es apegado a la verdad -debo insistir- son los imperecederos hechos históricos de nuestras gestas patrióticas, así como la participación en ellas de los reconocidos prohombres que las ejecutaron y que constituyeron verdaderos "destellos de gloria" en el firmamento de la dominicanidad.

Por todo lo antes expuesto, no sabría si llamar esta obra "novela histórica" o "historia novelada". Tratando de encontrar una respuesta, acudo a las explicaciones del historiador vegano Frank Moya Pons, que en el capítulo 7 de su libro “La explicación histórica”, titulado “Novela histórica o historia novelada”, hace constar, citando a la Real Academia de la Lengua Española, que la novela histórica “se constituyó como género en el siglo XIX, desarrollando su acción en épocas pretéritas, con personajes reales o ficticios y tratando de evocar ambientes, costumbres e ideales de aquella época”.

(…) Una última confesión: reconozco la parcialización y si se quiere, la pasión expresda en algunos de los conceptos atribuidos a ciertos personajes, que, a juicio del autor, so pena de herir ciertas susceptibilidades, considera más que controversiales, vehementes, criterios de los que admito no me ha sido posible sustraerme por mis convicciones duartianas.

César Arturo Abréu Fernández.