Ajedrezadas No.11

Nelson Pinal Borges, MI & FIDE Trainer

Santo Domingo, RD

-Felicitaciones a la nueva directiva de la Asociación de Ajedrez del Distrito Nacional que ganó holgadamente las elecciones celebradas el pasado domingo 12. Le deseamos éxitos en la ardua labor de rescatar el Juego Ciencia en la capital.

-Falleció en México a los 87 años el señor Jorge Vega Fernández, Árbitro Internacional, que por una década dirigió exitosamente los destinos del ajedrez cubano y posteriormente al emigrar, estuvo alrededor de 20 años al frente de FIDE AMERICA. Fue un gran colaborador del ajedrez dominicano. Paz a sus restos.

-Se juega en Alemania el supertorneo WR Chess Master con diez grandes maestros de la élite mundial. El torneo se disputará del 16 al 25 de febrero de 2023, en hotel Hyatt Regency, en Düsseldorf. La nómina es la siguiente: Nepomniachtchi 2793, Giri 2780, So 2766, Aronian 2736, Abdusattorov 2734, Duda 2729, Gukesh D 2718, Keymer 2690, Praggnanandhaa R 2690, Esipenko 2675. Prácticamente solo faltan las superestrellas Magnus Carlsen, Campeón Mundial y Alireza Firouzja, el joven Gran Maestro iraní residente en Francia.

-Se está celebrando en la Caribbean Chess Academy la Copa José Raúl Capablanca, torneo abierto de 7 rondas a jugarse los lunes y miércoles. Otro éxito de la recién inaugurada entidad radicada en Acrópolis Center que viene a satisfacer la avidez ajedrecística de los jugadores y aficionados de la capital y el resto del país.

Frases técnicas

Cuando me preguntan: - ¿Cuál es el secreto que te hace hacer mejores movidas que tus oponentes?, Yo respondo: Me da gusto que me pregunten eso, porque, como verán, hay una simple razón. Yo pienso mis propias movidas y dejo a mi oponente que el piense las suyas. (A. Alekhine)

La desconfianza es la característica más necesaria de un jugador de Ajedrez. (Dr. S. Tarrasch)

El jugador táctico debe saber qué hacer cuando algo se debe de hacer. El estratégico debe saber qué hacer cuando nada se debe de hacer. (S. Tartakover)

Aquel que ve no otra dirección en el juego que la de dar Jaque Mate a su oponente, nunca será un buen jugador de Ajedrez. (M. Euwe)

La captura del Rey enemigo es la finalidad, pero no el primer objetivo de la partida (W. Steinitz)

Un buen sacrificio es aquel que aunque no sea necesariamente sólido, deja a tu oponente aturdido y confuso. (R. Spielmann)

Una mala movida nulifica cuarenta buenas. (Horowitz)

¿Se han dado cuenta de que Fischer casi nunca ha tenido piezas malas? Él las intercambia y las piezas malas se quedan con sus oponentes. (GM. Yuri Balashov)