Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

El cine se nutre de historias cotidianas, de la literatura, y del mismo teatro para adaptar a la pantalla, grandes historias para que sean un deleite a la gran cantidad de cinéfilos alrededor del mundo. En el año 1964 se estrena en Broadway una obra teatral con canciones muy dinámicas y pegajosas que hicieron de la misma un éxito de taquilla en el teatro. Es por tal razón, que un director canadiense de nombre Norman Jewison, quiso aprovechar ese éxito y llevarla al cine.

Cuando se estrena “El violinista en el tejado” en el año 1971, resultó un éxito de taquilla y de crítica cinematográfica para un público que ya se encontraba en otros tipos de gustos de género. Sin embargo, al ser una película de corte musical, no fue óbice para que la misma conectara con todos por la música y las canciones.

La historia se centra en una familia judía a principios del siglo XX en la Rusia zarista, específicamente en una aldea de Ucrania. Aquí vive Tevye (Topol) con su familia muy apegada a la ortodoxia judía. Tevye es el lechero del pueblo y quiere casar a cada una de sus cinco hijas con alguien pudiente para sacarla de la pobreza en el cual viven.

Tzeizel es la hija mayor y se enamora del sastre del pueblo que aunque es un muchacho bueno; pero es pobre, a lo que tanto huye Tevye – su padre-. No le queda de otra el de apoyar a su hija y acepta que se case. Más adelante, Hodel la otra hija, se enamora del instructor que su padre había llevado a la casa a cambio de mantenerlo con comida; pero su hija y él se enamoran. Otra vez, se casa una de sus hijas con alguien que es el no deseado por su padre.

Mientras se va desarrollando la trama, las canciones que se encuentran dentro del repertorio de la película, van acorde con la trama vivida. Tevye entiende que es una mala jugada que el Señor le pone a él como prueba para su fe. Una de esas canciones se hizo muy famosa y es “Si yo fuera rico” que fue interpretada por varios artistas; tales como: Chucho Avellanet; Marco Ant. Múñiz y Raphael.

La tercera hija en la línea de sucesión a casarse es Chava; pero elige a una persona que no es judía; por lo que el padre la deshereda y considera que su hija ha muerto; porque no entiende ni acepta a otro miembro de la familia que no tenga las mismas costumbres y hábitos de vida que por miles de años han vivido. Pues bien, entre canciones, coreografía de baile, y un ritmo bien acompasado por la música, la película se va desarrollando de una manera ágil y dinámica que fue cautivante para el público en general.

Todo lo planteado en la trama del filme, es destacar la costumbre y formas de vida del pueblo judío, esta vez, ubicado en una familia cuando todos ellos vivían en la diáspora. La fotografía es excelente, tanto que fue merecedora de un Oscars por los movimientos de cámara y una iluminación que iba acorde con cada detalle para dar esa sensación de placer al espectador.

“El violinista en el tejado” hace hincapié en esa forma de vida, a los cambios sociales y políticos que se vieron sometidos los judíos en el año 1905 a ser desterrados hacia otra ciudad; pero el amor familiar y centrándose todos en la fe, pueden hacer que haya siempre un halo de esperanza y de oportunidad para todos donde quieran que se dirijan.

Al final la familia, se reencuentra, se perdona, y trata de seguir hacia adelante, con el sonido del violín donde la figura de quien lo ejecuta, es usada como metáfora para describir la vida inestable de la comunidad judía y donde quieran que vayan ahí estará la música al vaivén de sus costumbres.

Muy buena película, recomendable para verla en familia y conocer el mundo fantasioso de lo musical.

Curiosidades:

(Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página el septimoarte.net)

1) La versión teatral, estrenada en Broadway en 1964, estaba basada en la novela “Las hijas de Teyve”, del escritor ruso Sholom Aleichem quien, como indica su nombre, era judío.

2) El instrumento sonoro del film está interpretado por el gran músico Isaac Stern, también judío.

3) Con un presupuesto de 9 millones de dólares, sólo en la taquilla estadounidense recaudó casi 99 millones. Fue tal su éxito de crítica y público que su director, Norman Jewison, de origen canadiense y apellido judío, se animó a rodar un par de años más tarde otro musical que también resultó muy conocido y de mucho éxito, “Jesucristo Superstar”.

4) Fue rodada en los pueblos de Lekenik y Mala Garica, y en la ciudad de Zagred, todos ellos de la antigua Yugoslavia, los cuales son mencionados con agradecimiento al final de la película.

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Original: Fiddler on the Roof

Año: 1971

Duración: 179 minutos

Del director Norman Jewison: Fue un cineasta canadiense radicado en Hollywood, autor de grandes producciones.