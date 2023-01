Frases célebres para celebrar la vida

Cayena González

La autora es agente de la Policía Nacional. Estuvo adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Es graduada de psicología clínica en la Universidad O&M.

Luisanna Mena ya tiene su primera obra impresa. Acaba de hacerlo y para presentarla reunió a familiares, amigos, colaboradores, compañeros de trabajo y público en general en la Biblioteca Nacional “Pedro Henríquez Ureña”.

Psicóloga clínica de profesión y agente de la Policía Nacional, entra con buen pie en el mundo de la letra impresa. Las circunstancias la llevaron a poner en blanco y negro un grupo de textos breves y reunirlos en un libro en honor a su esposo, enfermo de cáncer.

‘’Frases TNB (Trabajo, Neutralidad y Balanceo) ’’, es el título de la obra. Abarca una recopilación de frases inéditas inspiradas en su vida diaria.

Todavía no establece una fecha exacta de cuándo las comenzó a escribir. Pero no vacila en afirmar que surgieron de su propia experiencia como ser humano ante distintas circunstancias que la vida puso en su camino.

“Quería un libro breve, que atrapara al lector por la profundidad de su contenido y que pudiera ser vuelto a leer una y otra vez ante situaciones cotidianas que les hicieran recordar las sentencias nacidas de mi memoria.

A Luisana no le tiembla la voz. Lee sus aportes con serenidad y no deja de mirar fijamente la tinta con que quedaron marcadas dentro de su obra literaria. Pertenece al grupo de mujeres que el trabajo militar le ha dado una determinada fortaleza de espíritu para no desviarse de los propósitos que persigue como persona. Cuando lee, lo hace con certeza y lucidez, cuando habla, no deja de mirar a su interlocutor y cuando duerme, no echa un lado su creatividad.

Lo que empezó a escribir como una serie de sentencias en torno a su vida y sus percepciones personales. Con el paso del tiempo, se transformó en su primera obra literaria. Siempre intentó trasmitir con claridad lo que quería decir. No quiso poetizar. Por el contrario, evitó cualquier roce con imágenes y metáforas.

La situación de salud de su esposo fue determinante en esta publicación. Por eso se la dedica. No tenía otra cosa mejor que regalarle que todo su amor, un pedazo de sus ser en forma de frases en un medio literario donde este género no es frecuentado con la regularidad que merece.

En el año 2019, cuando se le diagnosticó la enfermedad terminal a pareja, su vida se transformó. Esto la llevó a ver su entorno diferente y comenzó a pensar cómo plasmarlo en brevedad con intención editorial. Antes de la enfermedad de su cónyuge, sus escritos aparecían con cierta regularidad en las redes sociales.

Eran frases que compartía con los lectores porque siempre le gustó comunicarse con los demás por medio de la palabra escrita. Pero esa afición cambió ante la inminente enfermedad de su pareja. Fue su mismo esposo quien la impulsó a hacer el libro. Por eso, el motivo hacia la publicación era constante: ‘’Yo quiero verte brillar, quiero verte publicar lo que escribes’’.

Ese interés fue suficiente para comenzar a darle vueltas en su cabeza a la publicación. Fue como una inyección inspiradora, un toque que encendió su deseo de dejar en blanco y negro el producto de su creatividad.

Uno de sus objetivos para escribir vino de su propia comprensión. De la necesidad de que las personas las conocieran y se identificaran con su escritura.

Sería un tomo de poca dimensión. Antes de este libro comenzó una novela de amor, pero al verse envuelta en medio de un proceso tan difícil como el cáncer de su compañero sentimental, las circunstancias cambiaron.

La enfermedad de su esposo agravó y esto detuvo su proyecto inicial de novela. Como los médicos le dieron pocas esperanzas de vida, ella decidió aplazar aquel proyecto y acudir a otro mucho más inmediato: escribir frases de vida que hicieran realidad el sueño de su esposo de ver una obra suya en letra impresa.

Empleó un tiempo en terminar de escribir. Reunió nuevas frases e incluyó otros concebidos años atrás. La obra consta de 250 sentencias. Al principio, solo incluyó doscientas, pero su afán creativo fue suficiente para añadir el resto.

Estas sentencias presentan sus sentimientos. Crudos y claros. Son muy suyos. Ella está consciente de que le pueden servir a los demás. Es un libro enfocado en la importancia del ser humano para encontrarte a sí mismo, vivir y comprender que cada persona es un ser social.

El lanzamiento fue una experiencia emocionante. Entre otros, allí la acompañó su esposo, Emil Chahin, junto a familiares y amigos.

Una pizca del libro

Luisana se propuso llevar, junto a su pensamiento, una visión práctica para enfrentar la vida a partir de su experiencia.

El contenido puede servir como chispazos para que sus lectores tengan a mano una guía para cuando se les presenten situaciones y puedan encontrar un camino para resolverlas. No son consejos, sino motivaciones con el fin de la presencialidad. La obra consta de cincuenta páginas numeradas. Además de las sentencias, contiene una introducción, una conclusión y una frase de despedida.

La presente edición refleja la personalidad y la manera de la autora de comprender el mundo, así como lo aprendido en su vida. Cada propuesta no solo identifica el sentir de la autora, sino a encontrar palabras para describir ese sentir.

Las dos frases siguientes que se transcriben transcritas a continuación pueden servir de ejemplo al lector: ‘’El cáncer me robó momentos importantes de mi vida, pero también me enseñó a valorar los que me quedan’’. Y ‘’Decidí amarte y eso me hizo esclava de tus defectos’’.

Sobre la autora

Tiene 29 años y además de trabajar en la Unidad de Antipandillas de la Policía Nacional, desarrolló junto a su esposo un centro de asesoría legal y atención a la salud llamado ‘’Consultoría Jurídica y Psicológica TNB’’, un centro de asesoría legal y atención a la salud mental para personas de bajos recursos.