La gran exposición de Jorge Pineda

Santiago de los Caballeros

Continuando el programa Grandes Maestros del Arte Dominicano del Centro León fue inaugurada Happy, ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, exposición dedicada a uno de los artistas dominicanos más relevantes de nuestra historia contemporánea con la presencia de autoridades, auspiciadores, miembros de la familia León, y personalidades del mundo del arte y la cultura. Pineda estuvo presente en el acto junto a la ministra de Cultura, Milagros Germán, y a la Dra. María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y directora general del Centro León.

La Dra. León expresó: “El happy de Jorge Pineda no es cualquier construcción semántica de la felicidad. Es un ensayo de magnanimidad. Es la felicidad concebida como posibilidad del arte transformar la violencia en belleza y prender el fuego que supere el odio, desde la inteligencia estética. Reconstruir, reconstruirme, reconstruirnos’’.

El artista, emocionado por las muestras de afecto, la presencia de sus familiares, amistades y compañeros de ruta en las artes compartió: ‘’Me siento feliz de estar aquí y de presentar esta obra que no es mía; es el resultado de mis conversaciones con la gente, aquellas que amo y me aman y otras que no me aman, pero también amo’’.

La muestra contiene más de 90 obras de Pineda correspondientes a distintos periodos de su trayectoria, en las cuales utiliza variadas técnicas y formas de expresión. En su recorrido es posible apreciar el tránsito desde una modernidad tardía hasta la contemporaneidad en los lenguajes y discursos del arte dominicano. A las obras pertenecientes de la colección del Centro León, se sumaron las aportadas por coleccionistas privados que generosamente facilitaron sus piezas, lo cual permite valorar de un modo amplio la producción de este artista dominicano que ha trascendido fronteras.

Happy propone una experiencia cultural dinámica, alegre, lúdica, pedagógica y provocadora, con el objetivo de generar dinámicas reflexivas acerca de un conjunto de temas relevantes abordados por el artista en su trayectoria, que van desde lo individual a lo colectivo y comunitario.

La exposición, que estará abierta al público desde este viernes 16 de diciembre hasta mediados de junio de 2023, incluye un programa de actividades de animación cultural que incluye visitas educativas, diálogos en sala, conversatorios, un ciclo de cine y encuentros en la Mediateca que vincularán los temas tratados por Pineda en sus obras.

Esta muestra cuenta con los auspicios de la Fundación Eduardo León Jimenes, Cervecería Nacional Dominicana, Excel y Banco BHD, cuyos representantes participaron en la actividad de apertura.

Sobre Jorge Pineda

Nacido en Barahona, República Dominicana en el año 1961. Vive y trabaja en Santo Domingo; estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha realizado estudios de grabados en xilografía, junto a Belkis Ramírez y Tony Capellán en la UASD, y litografía en el taller de litografías Bordas en París, Francia.

Desde la década del 80, Pineda ha expuesto en museos, galerías, bienales de arte y ferias de diferentes ciudades del mundo: Casa América en Madrid, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Museo Amparo de Puebla, Wallach Art Gallery de New York, Museum of Latín American Art de Los Ángeles, Fundación Clement en Martinica, Fundación ARS Teorética de San José, Maison de l’UNESCO en París, Hunter College Art Gallery en New York, Brooklyn Museum, Queens Museum. Ha participado, además, en las bienales de Venecia, Panamá, Lima, La Habana, Cuenca, Pontevedra, Martinica, y en la Trienal de Osaka.

Sus obras forman parte de relevantes colecciones y ha recibido múltiples distinciones en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en los años 1996, 2002 y 2006 y en la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo en 2003; su obra gráfica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes certámenes como la Bienal de La Habana (1995), Nouveau Regard Sur Le Caraibes de París (1991), entre otras.

Ha recibido distinciones en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en los años 1996, 2002 y 2006; en la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo en 2003; su obra gráfica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes certámenes como la Bienal de La Habana (1995), Nouveau Regard Sur Le Caraibes de París (1991), Concurso de Afiches, Encuentro de Coreógrafos Caribeños del Centro De Bellas Artes, San Juan, Puerto Rico (1988). Su trabajo ha sido publicado en libros como Jorge Pineda, After All, Tomorrow Is Another Day (2014), Trenzando una historia en curso: Arte Contemporáneo Dominicano en el contexto del Caribe (Centro León, 2014).

Programa Grandes Maestros del Arte Dominicano

El programa Grandes maestros del arte dominicano del Centro León tiene por objetivo estudiar e investigar figuras, movimientos y momentos del arte dominicano. En sus ediciones anteriores el programa ha destacado la obra de Domingo Batista (2005), Yoryi Morel (2006), Wifredo García (2009), Fernando Peña Defilló (2009), Ada Balcácer (2011), Rosa Idalia García (2018), Oscar de la Renta (2019), Elsa Núñez (2021) y Fernando Varela (2022).

Las exposiciones de este programa son generadas a través de un proceso de investigación en la historia del arte dominicano, lo cual permite proporcionar las bases conceptuales para la elaboración de los guiones curatoriales que desarrollan y plasman especialistas en museografía. Estos guiones permiten generar muestras de gran formato, con estándares de calidad internacional, que ocupan la Sala de Exposiciones Temporales y otros espacios del Centro León.

Además, las exposiciones cuentan con un programa de animación cultural y educativo que se desarrolla en torno a ellas. Complementan estas exposiciones: productos editoriales, audiovisuales, digitales e impresos, como el catálogo de cada muestra.