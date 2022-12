Andjela Mienkovic en París: Una artista serbia, con corazón dominicano

Génesis Furcal

Santo Domingo, RD

Desde su niñez, Andjela Mienkovic mostró interés por el arte. Tiene recuerdos de sí misma pintando por la casa y a los cuatro años ya era capaz de dibujar un delfín “perfecto”, algo inusual para alguien a tan corta edad. Esta joven artista nacida en Serbia, pero “full aplataná”, como se considera, contó a Listín Diario, lo que la hizo enamorarse de esta isla caribeña.

Andjela llegó al país junto a su familia cuando era muy pequeña, sin embargo aunque al principio fue difícil y complicado emigrar de su lugar de origen, debido a tener que cambiar de amistades y de escuelas, admitió que el proceso de adaptarse a República Dominicana, le resultó bastante fácil. Y añadió: “Aquí en República Dominicana yo siempre me he sentido que de alguna manera pertenezco (...), me siento bienvenida por el carisma de la cultura en sí, la maravilla de esta isla, la naturaleza, y también le agradezco mucho a esta isla el hecho de que aquí fue que yo me desarrollé como artista”.

La joven pintora graduada por la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en la cual estudió Bellas Artes, Comunicación Visual, Diseño de Interiores y Dirección de Arte para Cine, afirmó que en el país siempre la han recibido con los brazos abiertos. También estudió en Italia y Nueva York.

Sobre la escuela de Altos de Chavón, dijo;

“Aprendes muchísimo, bastante y con toda la naturaleza que te rodea y la belleza de las personas de este país, como que te vas inspirando más y más, y todo como que tiene sentido, las piezas del rompecabezas se juntan y yo siento que por alguna razón yo estoy en esta isla, para mí nada es coincidencia” manifestó la pintora.

Además del arroz con habichuelas, lo que más le gusta de Quisqueya es la calidez de su gente, la cual compara con otros países de Europa. Por eso afirma: “tú puedes ir a Europa, no te tratan de la misma forma”, dice con expresión seria, “pero aquí es todo como tan abierto, las personas tienen menos vergüenza, te hablan en la calle, te dirigen la palabra, no te miran extraño cuando les dices algo o cuando les comentas algo o buscas una conversación con alguien desconocido”.

“El país entero es mi favorito, porque aparte de la comida, el carisma de las personas, de la preciosura que te brinda la isla, existe un ecosistema particular que te brinda de todo, mis mejores amigos salieron de aquí, entonces mi talento también”.

El Carrousel du Louvre

En octubre de este año, Andjela formó parte de las exhibiciones en el Carrousel du Louvre, un centro que acoge las principales y más famosas marcas, junto a una grandiosa mezcla de cultura, este está situado en París, Francia, y es el lugar donde representó orgullosamente a la República Dominicana junto a un grupo de artistas dominicanos.

Explicó que al principio el proceso fue “un poco alborotado”, pues al ser la única de sus compañeros con pasaporte europeo no tuvo que pasar por otros procesos, por lo que atravesó ciertos momentos de incertidumbre al saber quién de ellos sí podía ir, no obstante, todo salió bien.

Al hablar de la exposición le brillan los ojos y no puede ocultar su alegría al rememorar los momentos que vivió en la ciudad europea, dijo que “al entrar es toda una experiencia, hay muchísimas personas, muchísimo arte y de verdad ha sido un agradecimiento grandísimo el poder ser parte de algo así con mis compañeros dominicanos por primera vez, en la historia de República Dominicana”.

Para ella “es un honor ser parte de esto, porque ya como quien dice significa que República Dominicana, como país, está creciendo y está extendiendo sus ramas hacia afuera que hace que los países nos reconozcan más, que vean que se interesen”.

Andjela, sostuvo que participar en este evento es algo grandioso para el país, principalmente el colaborar junto a un grupo de personas que aspiran a crecer y expandir sus horizontes, y que puedan inspirar a los demás, de manera que el llegar a este lugar sirva de motivación para los demás

Proyectos

Entre sus planes futuros, Andjela lo considera muy unido a sí misma, “porque para mí, significa mucho, que viene de mi corazón, que siempre he querido hacer”.

“Mi arte habla de cómo nosotros nos podemos conectar con lo que realmente somos y lo que vinimos a hacer en esta vida”, lo que relaciona con su siguiente proyecto que involucra a artistas plásticos dominicanos, pues quiere que aquellos que no son muy conocidos, puedan ser valorados.

Este será en el verano del año que viene en el Centro Cultural BanReservas, donde tendrán una exposición de arte inmersivo, y se incluirá a siete artistas con su propia forma de ver el mundo.

“Queremos traer innovación en arte, a República Dominicana, cosas que no se han visto antes ayudar a los niños, a inspirarlos a que puedan asistir a esas exhibiciones también, que puedan formar parte de las actividades dinámicas que vamos a involucrar en las instalaciones también”, detalló.

Esta actividad será por todo un mes, desde el 7 de julio al 7 de agosto, por lo que exhortó a los interesados estar al tanto de las redes sociales: angelspectrum en instagram y su página web www.angelspectrum.art.