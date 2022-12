Una historia puede seducir a quien la escribe y también a un director de cine convertido en implacable lector. Y no es casual que se convierta en guion.

Cuando el autor acepta con humildad las tijeras del director para acortar o alargar lo que él escribe, el proyecto también le pertenece aunque el crédito de la obra literaria no olvida el nombre de su creador.

El primer guion que escribí fue de a partir de un microrrelato. Tuve la fortuna de que un director de la talla de director César Rodriguez se fijara en él y descubriera la materia prima para una cinta de ficción. Le hice caso y el resultado no pudo ser mejor.

El breve relato inicial se enriqueció con sus ideas y si hoy no se ha podido filmar, no ha sido por causa de nuestra voluntad. Es muy difícil que un drama encuentre patrocinio donde el cine solo encuentra recursos para el choteo, el relajo y el amigismo y sus derivados. No me di por vencido y con el texto de otros dos cuentos escribí un nuevo guión con historias cruzadas. Lo inscribí en la ONDA y lo engaveté a buen recaudo. No se lo propuse a César, pues no entendí prudente que teniendo un proyecto en ascuas, lo sorprendiera con otro. Tal vez ambos no se produzcan jamás. Pero aprendí el oficio de adaptar literatura al cine sin bajar la cabeza en busca presupuesto.

El director Guillermo del Toro acaba de estrenar “Pinocho”, en versión musical en animación stop motion de la historia del famoso muñeco de mandera creado por Caldo Colloni. Muchos colegas miran por encima del hombro esta nueva adaptación de la obra literaria. Pero en mi caso, celebro la poderosa fuerza visual, la puesta en escena y la creatividad del director mexicano.

Ideó su propio Pinocho. Tomó influencias de aquí y de allá y transformó la obra literaria en un proyecto visual distinto, muy suyo, pero sin perder la esencia de su punto de partida. A pesar de los contextos. Caldo Colloni debe estar feliz donde quiera que se encuentre por ver a su muñeco de madera de nuevo en la pantalla con subtramas y personajes distintos a los incluidos en su libro célebre.