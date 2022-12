Las aventuras del doctor Alquitrán

Homero Pumarol

Santo Domingo

Aquel partido terminó en extrainnings a favor de los azules, 6 carreras a 2. Un tremendo batazo de Oneil Cruz, cuadrangular por los 411 con las bases llenas, terminó con la nochebuena del Escogido.

Ni el Dr Alquitrán ni Madmoiselle Lanuí presenciaron el final del juego, amorosa premura los sacó del Estadio Quisqueya, tal como aquel batazo de Oneil Cruz sacó la pelota en menos de lo que dicen homerun.

Si del tamaño del Estadio Quisqueya era la burbuja del estremecedor beso que intercambiaron Madmoiselle Lanuí y el doctor Alquitrán, algo similar era lo que describía el ex-umpire de tercera base, ahora asistente de Vandalis, pues decía haber conseguido un gigantesco pelotón azul.

Emerson Vandalis otra vez dio muestras de ser incondicional del doctor Alquitrán, pues antes de cinco días y sin tener aún noticias del doctor Alquitrán ni de Madmoiselle Lanuí, estaba hablando con su nuevo asistente, el ex-umpire de tercera, que decía haber encontrado lo que buscaban.

Ex-umpire: -SHHSHHSHSHHSHSSH soy el ampaya, estoy frente a un pelotón azul. SHSSSSHSHSHSH cambio…

Vandalis: -Entendido, SSSHSHHHHHHSHSHSH deme sin perder tiempo la dirección, SSSHHHHSHSHSHSH.

Exumpire: -SHSHSHHSHSSHSHS Frente al último

colmado de Villa Mella.

Vandalis: -SHHHHHSHHHHHH Eso no es dirección, shshshshshsshsh, cambio.

Exumpire: -SSSHHHHH se llama Último lindero”, por aquí todo es monte y arrabal, SSSHHHHH

Vandalis: -shshshshsshshsh lo conozco, sssshhhhhshshh en media hora estaré por allá, sssssshhhsshssh me espera con una fría bien fría shssshshssshs,

Exumpire: -SHSHSHSHHSHSH Cuente con eso. SHSHSHHSSHSHS cambio.

Vandalis: -SHSHSHSH por cierto, no haga más shshshshshsshshsh, shshshsshssshsh con la boca, que esto es un celular, no un Walkie-talkie, ya me pegó esa maña.

Ex-unpire: -SHHHHHHH entendido, SHSHHSHSHHH cambio y fuera. SHSHSHSHHSHSHSHSH