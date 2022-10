Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Sidney Lumet fue un director, guionista y productor norteamericano con una larga carrera de muchos éxitos. Comenzó su debut en el cine con una Obra Maestra como lo ha sido “12 Hombres en Pugna” del año 1957. A raíz de esta producción, su entrega y dedicación a realizar películas de altísima calidad, lo llevaba a superarse a sí mismo por la exigencia que mostraba en sus trabajos. Es por ello, que en la década de los años 70’s realizó filmes como: “Serpico”; “Asesinato en el Expreso de Oriente” y “Network”.

Dentro de este espacio de años, suya es una obra que narraba un asalto a un banco, evento inspirado en eventos reales y llamó Al Pacino donde su actuación es verdadera adrenalina pura. “Tarde de Perros” es una pieza rara y extraña por la manera tan infantil en que dos individuos de poca monta tratan de asaltar un banco con la única finalidad de obtener dinero para la operación de cambio de sexo para el amante de uno de los asaltantes.

Los personajes principales, como los secundarios, nos ofrecen una naturalidad en sus interpretaciones que raya lo tragicómica de las circunstancias. Por ejemplo, cuando los asaltantes entran al banco, uno de ellos le dice a Sonny (Al Pacino) que no puede hacer el trabajo y desea retirarse; por lo que Sonny le pide la llave del auto y este último le contesta Y cómo me voy?. Son elementos donde el espectador sabrá que las cosas no terminarán bien; pero la manera de la puesta en escena por parte del director es grandiosa.

“Tarde de Perros” es un análisis de cómo un evento puede convertirse en un espectáculo para la televisión y el público en general. Aquí el sargento Moretti (Charles Durning) se encuentra frente a Sonny como parte de la negociación de entrega, este último, aprovecha los medios para potencializar sus demandas y todo se convierte en un circo. Esta acción lo lleva a recibir el apoyo de los ciudadanos presentes y el espectáculo logra su más alta excitación donde Sonny cree que podrá usarlo como medio de salida.

El director nos lleva por la senda de una narrativa impecable donde logra transformar la historia desde una situación de drama al principio, para luego ir pasando por momentos cómicos, y terminar como un suspenso donde todo termina de manera trágica.

La actuación del actor John Cazale interpretando a Sal es estupenda, mostrando lo torpe e infantil del personaje donde creemos que con él, comenzará el inicio del final.

“Tarde de Perros” engloba una de las mejores películas del género policíaco donde nos ofrece una fotografía bastante natural con movimientos de cámara bastante ágil, acompañados de actuaciones excelentes y un toque especial por parte de la dirección para hacer de ella, un punto de referencia sobre una década cargadas de emociones en el séptimo arte para el público que gusta de los géneros combinados de drama, crimen y suspenso.

Curiosidades:

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página sensacine.com

1) Está basada en un hecho real que ocurrió el 22 de agosto de 1972, cuando los ladrones John Wojtowicz y Salvatore Naturile asaltaron un banco en Brooklyn. El director de “Tarde de perros” (Sidney Lumet) se interesó en la trama cuando leyó un artículo de la revista Life.

2) En el guion original, había una escena en la que Sonny y su amante transexual debían besarse apasionadamente en un parque, pero Al Pacino rechazó rodarla. En el montaje final, el beso fue sustituido por una conversación telefónica.

3) El título de la película está basado al fenómeno de calor sofocante durante la temporada de verano.

4) El póster describe las siguientes frases: "El atraco tenía que haber durado diez minutos. Cuatro horas más tarde el banco era un circo. Ocho horas más tarde era la emisión en directo más importante de la televisión. Doce horas más tarde era historia.

5) Fue nominada a seis (6) Premios Oscar incluyendo el de Mejor Película; pero solamente obtuvo el galardón al Mejor Guion Original escrito por Frank Pierson.

6) El filme tuvo un presupuesto de casi dos millones de dólares y tuvo ingresos por cincuenta millones de dólares resultando un éxito comercial.

Ficha Técnica:

Calificación: 5/5 (Excelente)

Títuo Original: Dog Day Afternoon

Año: 1975

Duración: 125 minutos

Del director Sidney Lumet: Fue un realizador con una carrera de 50 años detrás de la cámara.