Bantú mama

-Me gustó el final, si, si, si, tiene un buen final, men.

Dijo uno de los tipos que iban caminando delante de mí. Eran dos jóvenes criollos de treinta y pico de años, según mis cálculos, por la ropa, el tumbao que llevaban y la forma de conversar. Hablaban de una película y yo pensé, esa película hay que verla, aunque después resulte tremendo clavo, pues uno ya no puede con tanto clavo gringo de superhéroes cayendo por todos lados, así que de vez en cuando, un clavito de otra parte del mundo es hasta saludable y si después resulta que la película es de aquí, aunque sea un clavo de cinco pulgadas y dicen que tiene buen final, hay que ir a verla juyendo.

-No es la última película de Bolliwood, tu sabes -respondió el otro de los jóvenes delante de mí-, pero el final ta bien, me gustó mucho… el final.

Gracias a google me enteré que Bolliwood es la industria de cine de la India, lo que hizo que en mi cabeza diera más importancia a la opinión de los dos carajos. Ese nuevo comentario me dejó aún más interesado, pues quien así hablaba a la salida del cine, cerca o no de usted, tenía más conocimientos sobre cine de lo que yo pensé al ver su cachucha brillante de los Toros del este. Evidentemente tiene más información desconocida para mí, que ni conocía Bollywood o el Hollywood de la India, por lo que agucé el oido, pero no se habló más de cine, un giro en la conversación hizo que yo dejara el espionaje.

Luego me di cuenta -para mayor sorpresa-, que hablaban de Bantu Mama, del director de cine Ivan Herrera, o sea es una película criolla con un buen final, según esos jóvenes de más o menos treinta años que tienen conocimientos del séptimo arte, con tumbao y una cachucha de los Toros del Este, y miren que yo soy Liceista, pero esa película hay que verla.

Además, entre los actores trabaja Ruben Lamarche, un buen amigo que siempre ha estado relacionado con el cine. Un desconocido con conocimiento dijo que el final está bien, pues salió corriendo a comprar su taquilla para ver esa vaina y después se sabrá qué hacer cuando las panas hablen de eso, o al menos hay un nuevo tema de qué hablar.