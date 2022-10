Diez filmes de Taiwán a Festival de Londres

Tomado de Taiwán News

La cartelera de películas taiwanesas incluye filmes como Fantasy-World (Mundo de fantasía) del director Freddy Tang Fu-jui, Goddamned Asura (Maldito Asura) del director Lou Yi-an, The Abandoned (Los abandonados) del director Tseng Ying-ting, Salute (Saludo) de Yao Hung-I, Mama Boy (Niño de mamá) de Arvin Chen, Far Away Eyes (Ojos lejanos) de Wang Chun-hong y The Funeral (El funeral) de Shen Dan-Quei.

El programa de este año incluye 43 películas contemporáneas y clásicas de China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Filipinas, Tailandia y Malasia, divididas en siete categorías: selección oficial, concurso, concurso de documentales, enfoque en actor Lee Jung-Jae, enfoque en el cinematógrafo Mark Lee, clásicos restaurados y especial de películas de horror de Halloween.

El LEAFF presenta por primera vez una selección de títulos clásicos de Mark Lee, un director de fotografía taiwanés aclamado en todo el mundo, con numerosos premios en su haber, como el Gran Premio Técnico del Festival de Cine de Cannes o el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, entre otros.

Creado en 2015, este festival busca destacar la diversidad y riqueza de la cinematografía de la región.