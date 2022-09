Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Esta artista nació en Cambridge; pero siendo muy niña sus padres fueron a vivir a Australia, y por ello, cierta confusión de su nacionalidad australiana. A principios de los años setenta grabó un álbum musical y pudo conectar con mediano éxito algunas de esas canciones. Sin embargo, al presentarse en el Festival de Eurovisión en 1974 y quedar como finalista, se da a conocer y logra grabar un LP dirigido al público estadounidense sellando así su permanencia en la música pop y country norteamericana.

En 1971 se estrena en Chicago un musical para el teatro titulado “Grease” creado por Warren Casey y Jim Jacobs a partir de sus vivencias en el colegio en los años cincuenta.

A raíz del éxito de la obra, algunos productores en Broadway vieron su potencial y lo llevaron Nueva York donde calcanzaron el impacto deseado y el musical fue nominado a varios Premios Tony en 1972.

Los productores Allan Carr y Robert Stigwood desean llevar la historia juvenil del teatro al cine, aunque era un poco arriesgado dado el hecho de que las películas musicales no estaban en su mejor momento en esa década como en años anteriores. Aun así, emprenden el proyecto con un presupuesto de seis millones de dólares y logran juntar a una cantante que no era actriz y a un joven al que apostaban mucho; ya que en el mismo año había rodado “Fiebre del sábado por la noche” y esta última se estrenó primero y el éxito de taquilla fue descomunal lo que preparó el escenario de “Grease” para finiquitar de éxito embriagador.

La historia de “Grease” es muy sencilla. Trata sobre dos adolescentes que se conocen en el verano y por azares del destino se reencuentran en el mismo colegio; pero con características de que cada bando o pandilla juveniles poseen ciertas similitudes sobre encuentro furtivos para el sexo, la juerga y el desenfreno, sin embargo, el éxito de esta historia se centra en las canciones y la coreografía que fue lo más llamativo para el público.

El soundtrack de este filme tuvo un éxito enorme que se llegaron a vender millones de copia en todo el mundo, contribuyendo aumentar el interés del público, sobretodo juvenil, a ir a las salas de cine para ver la película, creándose así, un culto a esa cultura de adolescente.

La película posee un ritmo ágil con buenos movimientos de cámara y juega mucho con la iluminación dado que es un género musical y de comedia, en el cual el director juega mucho con la luz diurna para poder resaltar todo acompañado de una coreografía muy dinámica y acrobática.

A raíz del fallecimiento de Olivia Newton-John es un motivo especial deleitarnos con los diferentes números musicales que acompañan este filme que aún por encima del guion mismo.

Curiosidades:

1) El título es una alusión directa a la subcultura de los greasers, un movimiento juvenil de clase trabajadora que surgió en Estados Unidos durante la década de los 50.

2) El musical debutó en 1971 en el desaparecido Kingston Mines Theatre de Chicago y un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos.

3) En 1978 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John y Stockard Channing en los papeles protagonistas. La película introdujo numerosos cambios, así como las canciones "Grease", "Hopelessly Devoted to You", "Sandy" y "You're the One That I Want".

4) Todos los actores representaban jóvenes colegiales, sin embargo, las edades de cada uno de ellos rondaban los 30 años. El más joven del grupo era John Travolta con 24 años y Olivia Newton-John con 29.

5) La película tuvo un presupuesto de seis millones de dólares; pero la recaudación ha rondado los cuatrocientos millones de dólares.

6) En 2020 'Grease' fue seleccionado para su conservación en el Registro Nacional de Películas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, al ser considerado un filme “cultural, histórico o estéticamente significativo”.

Ficha Técnica: Calificación: 3/5 (Buena)

Título Original: Grease

Año: 1978

Duración: 110 M

Del director Randal Kleiser: es cineasta, actor y peoductor estadounidense.