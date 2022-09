Una leve exageración, de Adam Zagajewski

Darío Jaramillo Agudelo

2022-09

Bogotá, Colombia

Adam Zagajewski, poeta polaco nacido en Lvov (1945), murió en Cracovia el 21 de marzo de 2021. Era uno de los grandes. Entre sus libros de ensayos, todos excelentes, mi favorito es En la belleza ajena, una especie de diario sin fechas en el que cuenta su vida.

En la misma onda está Una leve exageración –traducido por Anna Rubió y Jerzy Slawomirski–: memorias de su familia, opiniones sobre autores, juicios sobre los libros que va leyendo, relato de viajes y reiteración de sus opiniones acerca de la poesía (asunto que lo lleva a situarse ante el mundo), citas aforísticas de otros, como ésta de cuando le preguntaron a Victor Hugo qué tan fácil es escribir poemas y él contestó: “cuando uno puede escribirlos, es muy fácil; cuando no puede, es imposible”.

Una leve exageración intercala esos temas de modo que el lector salta de uno a otro; de repente viene una historia familiar –el libro comienza con su padre todavía vivo, aunque ya sin memoria, y termina cuando acaba de morir–, sigue algún viaje o la transcripción de un aforismo ajeno y, así, en un vaivén grato para el lector, Zagajewski va llevando al lector curioso, agradecido y, varias veces, emocionado con lo que lee.

La familia. - Nuestro poeta pertenece a una familia de polacos que estaba radicada en Lvov y que tuvo que huir a Polonia cuando él era un niño. Dice: “los desterrados viven en tiempos de paz, pero llevan la guerra en su interior. Hace mucho que los demás la han olvidado, pero ellos no”. Y compara al desterrado con quien no lo es: “pienso en los desterrados, en su sufrimiento (…). Pienso en mi padre, que mientras tuvo uso de razón y conservó la memoria coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov (…) Pienso en el padecimiento de los desterrados y en su inadaptación al lugar donde se desarrolla su laboriosa existencia cotidiana (…). Pero también creo que su suplicio, la pérdida que habían sufrido, era una especie de don. Basta con mirar a los que nunca han perdido nada, a las familias que viven desde hace generaciones en la misma ciudad, en el mismo pueblo o en la misma aldea, para descubrir que este hecho no los hace particularmente felices. No se dan cuenta de lo que tienen, lo consideran parte del orden natural, y les resulta ligeramente aburrido. Al pensar en su insólita estabilidad bostezan. La estabilidad es quizá un bien deseable, pero carece de interés poético. La estabilidad es algo que solemos pasar por alto, solo la pérdida nos afecta de lleno”.

Se refiere también a su madre y a sus tías; por ejemplo, a la tía Marysia: “me consta que leía estudios teológicos serios e intuyo que sabía rezar (lo cual, contra toda apariencia, es una habilidad muy poco frecuente) (…) Creo que el mutismo de la tía Marysia estaba relacionado con su fe religiosa. Yo detectaba en ella la convicción de que las cosas de la fe son inenarrables, y que una vez han sido dichas en voz alta, se quedan en nada, se convierten en una banalidad (…) Yo la admiraba mucho, pero no era capaz de decírselo, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía decir algo así, en una familia en donde todo se callaba? Yo formaba parte de aquella familia taciturna (…). El silencio de mi padre era más bien de naturaleza ética –mi padre despreciaba a los oradores y tenía un concepto muy pobre de la retórica–, pero su hermana María, la tía Marysia, callaba por otro motivo. Tal vez alguien que sabe rezar a Dios verdaderamente, con fervor, tiene que ser reacio a hablar con el prójimo”.

La música. - Una tía le dejó de herencia un piano, pero el poeta no tenía talento para ese instrumento, de modo que su padre lo vendió y con el dinero compró dos bicicletas, una para Adam y otra para su hermana: “dejo a la perspicacia del lector la valoración simbólica de aquel acto. En todo caso, significó para mí el comienzo de un amor fanático por el ciclismo (…) Recuerdo con todo detalle el olor que despedía mi primera bicicleta”.

Su vocación profesional, su talento mismo, no eran los de un músico profesional, los de un intérprete. Pero eso no quita nada a su pasión total por la música. Con agudeza, recuerda que “en lengua china, el carácter que se utiliza para ‘música’ significa también ‘alegría’”. Y, arbitrario como todo apasionado, es tajante en sus odios y sus amores. No es muy sensible a Tchaikovsky, por ejemplo, y afirma sin rodeos que “Respighi, [es] el más aburrido de los compositores”. Por otro lado, reconoce que “a mí, me ha formado Malher” y, para reafirmar sus grandes amores, cita a Karl Barth: “cuando los ángeles cumplen con su deber de alabar a Dios, probablemente tocan la música de Bach. Pero cuando están a solas, estoy convencido de que tocan a Mozart”