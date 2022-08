Aventuras del doctor Alquitrán

Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Mi nombre es Émerson Vandalis, estudiante de leyes y asistente incondicional del Doctor Maximiliano Alquitrán. Es una mañana ardiente de agosto, de esas que te hacen cuestionar todo. Me hallo en el Archivo General de la Nación, en la oficina principal, un despacho muy pequeño de altas paredes, sin aire acondicionado, donde acabo de depositar una demanda contra el Estado Dominicano por no haber incluido los últimos estudios e investigaciones de su majestad, Doctor Maximiliano Alquitrán, en un caso reciente de corrupción que incluye al Presidente de la República.

De regreso a mi carro, con los papeles debidamente depositados y recibidos por el Estado Dominicano en las manos, suena mi celular con el tono que identifica urgencia del Dr Alquitrán.

Vandalis: -Si Doc…

Dr Alquitrán: -Vandalis, Vandalis, Vandalis, no, no, no deposites la demanda, repito, no, no, no entregues los papeles de la demanda, es un error soberbio.

Vandalis: -Siempre atento Dr, siempre a la orden, pero sucede que hace 15 minutos deposité, mejor dicho interpuse demanda, hablo como Doctor en leyes, jajaja y ya voy de camino a la oficina con la copia recibida. Por cierto, que terriblemente terribles están los tapones con estos calores.

No puedo ahora repetir las palabras que me ladró en ese caluroso momento, el Dr Alquitrán, tras lo que gritó: -Nos vemos en el bunker, de inmediato. Colgándome con aspavientos.

Estupefacto y con chorros de sudor por todas partes, me dirigí a nuestro despacho, y mientras me acercaba poco a poco por las calientes calles de Santo Domingo, todo tomaba un aspecto infernal, rojizo. Hacia allá abajo, con cuestionable valor, me dirigí.