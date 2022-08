Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Hay muchos caminos que tomar y signos, indicios, señales que sugieren por dónde va la vida. Algunas veces son señales torpes, otras veces muy evidentes. Como sea, obligan a pensar, a decidir si tomar uno u otro camino, o simplemente quedarte quieto y formularte todo otra vez.

No se trata de una manifestación divina ni nada por el estilo, hablo de indicios o indicadores que van dando la cotidianidad, que te llevan poco a poco y en ocasiones, tras muchos golpes, a cambiar, al menos a considerar: Si sigo por este camino, me voy a joder otra vez, mejor cojo este bache y aunque me enlode, después llegará la sombrita y ahí podré pensar mejor todo.

Una de las indudables bondades de pertenecer a una familia numerosa es que abundan los ejemplos:

“Ahí fue que se explotó Fulano, por ta privando, por ta de loco viejo”. Sea lo que sea que haya hecho Fulano, dejó muy claro cuál camino no tomar.

La vida es casi siempre clarísima, somos nosotros quienes no observamos, quienes la mayoría de las veces obviamos algún indicio fundamental. La forma de manifestarse la vida es física, al menos para mí y tras muchísimos golpes recibidos, ello es evidente. Claro, observar es muy importante, tanto como respirar.

El hecho de que la vida nos trascienda es probablemente el más físico de todos los asuntos, un asunto de tiempo, de pasado, presente y futuro.

La vida siempre nos trasciende, como diría mi mamá: Sabe más que nosotros, es la vida.