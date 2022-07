Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Cada vez que intentas leer este artículo una voz muy familiar te exigía atención, tanta atención que tuviste que aplazar la idea. Por un momento pensaste que se trataba de una mala noticia familiar, de esas que nadie quiere descubrir. Cuando llamaste al número urgente que te dejaron, escuchaste de nuevo esa voz de tu pana con un mal chiste, como dicen los gringos: un practical joke.

Esa es otra de esas situaciones que hacen pensar que todo se paga aquí en la tierra, pero carajo, ¿cuánto es lo que hay que pagar?… y ahí mismo vuelve esa voz a gritar tu nombre.

Lo grande es que esa voz que ahora te importuna, igualito te tolera con tus urgencias y vanidades, con tus malísimos chistes, tus inconsecuencias, tus escasas genialidades y toditas estupideces que se te ocurren. Esa voz te tolera igual o más y no se marcha a la primera intención. Por el contrario, se queda, a veces neceando, a veces alegrando.

Es indudable que en algunos momentos has pensado que solo pretende molestarte.

Entonces, luego de respirar profundo y contar hasta 10 tres veces; luego de hablar contigo mismo internamente como sólo un freudiano puede hacerlo, luego de convencerte de que debes aprender a tolerar las constantes necedades de quien no para de requerir tu atención, resulta que el artículo en cuestión, ese que querías leer hace días, era mucho menos creativo de lo que esperabas, un montón de palabras que no llegan a nada.

Parece que el articulista y tu amigo/a se compusieron para bregar tu mañana, y tu piensas: Bueno, si así fue que arrancó el día, mejor me pongo unos guantes de box.

El artículo no trataba de nada en particular. No trataba de nada. Tu día no se trataba de nada, nada se trataba de nada más que de ti, en otras palabras y para que no queden dudas: Todo se trata de ti en esta vida.

Eres tú quien debe tomar decisiones y partido por lo que realices; aquello que desees, que te hace, que pellizca tu piel y demuestra lo que eres. A fin de cuentas, sólo tú eres tu.

Toma decisiones, exige, ama, juega, pelea, inicia, pide perdón, acierta, equivócate, aprende, olvida, reinicia, crea, crea, crea cuanto creas necesario, sólo tu sabes cuánto es necesario, pues es tu vida y todo se trata de ti.