Homero Pumarol

Santo Domingo, RD

Una zarigüeya muy curtida tocó mi puerta y en voz alta dijo: -Perdone usted señor por el mal olor, pero aunque trabajo mucho por mantener mis buenísimas costumbres, es sábado, y los sábados -antigua tradición familiar-, no me baño, pero elmal olor no es del todo insoportable. Además es rápido, muy, muy, muy rápido lo que le preguntaré, de hecho le pregunto y me, me, me...ACHÚ!

-Salud!

-Gracias, muchas gracias, esta gripe va acabar conmigo. Como le decía, es rápido, muy, muy, muy, rápido lo que le preguntaré. Le pregunto, me contesta usted y de inmediato me voy. Voy: ¿Es aquí que rentan?

Busco madriguera.



Tapando mi nariz con ambas manos tan fuerte que aún llevo la marca de los dedos, ya completamente aturdido, le respondí:

-Mi vecino, Racumín, el exterminador, es quien renta, en la puerta de al lado.



-Perdone las molestias,

¿Está usted enfermo?

No se oye usted bien, suena fañoso.



-No, no es nada.



-Como quiera, hágase ver por un buen doctor, rápido, rápido, que además estos calores matan sin más ni más y si por mala suerte tiene usted gripe o algún virus, pues todavía pior, como dicen las lenguas vulgares, jajajaja todavía pior. Espero no haberlo molestado, hacia Racumín me dirijo. Muchas gracias por todo y como diría un francés: Santé.



Nada más hice cerrar la puerta, me desmayé.