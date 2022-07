Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

El despertar de una generación buscando un espacio de libertades e independencia en el amor nació en los Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Lucha por los derechos civiles. La guerra fría. La carrera espacial. El ocaso de un género (Western) que todavía trata de sobrevivir. Entre todo este espacio surge una cinta que cautivó a grandes personas por la calidad de su puesta en escena y acompañada de un tema musical que cautivó a una juventud, convirtiéndose en un éxito. Esa obra fue “Dos hombres y un destino” o mejor dicho “Butch Cassidy and the Sundace Kid”.

La pieza cinematográfica, estrenada en 1969, de inmediato logró química entre sus dos protagonistas, Paul Newman y Robert Redford y el director George Roy Hill. Tanto así, que cuatro años más tarde, ellos tres se embarcaron en la realización de una verdadera joya del cine como lo fue la película “El Golpe” del 1973. “Dos hombres y un destino” nos cuenta la historia real de dos vaqueros en el estado de Wyoming durante el siglo XIX, que asaltaban bancos y trenes; pero no pensaban ellos que los lugareños iban a conformar una banda de pistoleros para darles caza.

Los personajes poseen características diversas en sus conductas, pero ambos se complementan porque uno dependerá del otro para poder conseguir sus objetivos. Por ejemplo, mientras Butch Cassidy es un idealista, imprudente y charlatán; Sundace Kid es un individuo más realista; hombre de acción y más sensato en su pensamiento. De ahí, el nombre original de la película donde solo se menciona a los personajes; porque en ellos se centra la historia sobre dos fieles compañeros hasta culminar juntos.

Lo importante de este filme es la puesta en escena, donde se conjuga el género western con la acción y aventura, adornados con una fotografía con colores sepia para darle ese toque antiguo en las imágenes del viejo Oeste. Posee un ritmo dinámico con momentos de jocosidades para darle al espectador una excelente cinta para agradar el ambiente.

Hace poco volví a ver esta película, y no ha envejecido en lo más mínimo. Al contrario, me hizo recordar momentos inolvidables cuando Paul Newman junto a la actriz Katharine Ross, montados en bicicleta viajaban al vaivén de la canción, ícono de este filme, “Raindrops keep fallin’ on my head” compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Fue considerada entre las 10 mejores canciones en la categoría de western por la American Film Institute de los Estados Unidos.

Por lo tanto, invito a nuestros amables lectores a disfrutar esta película porque en definitiva este cine clásico nos ayuda a olvidar de lo banal y chabacano que últimamente en grandes mayorías nos llega a la pantalla grande, y de recordar que solo las grandes películas son las que soportan el devenir del tiempo.

Curiosidades:

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página de Wikipedia y curiosidadesdelahistoriablog.

La banda de forajidos de la que formó parte junto con The Sundance Kid fue una de las más famosas de la violenta y turbulenta historia del Oeste de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX. De joven, Robert Redfort trabajó en una carnicería (butchery) en Wyoming, en la que coincidió con un amigo llamado Mike Cassidy (de ahí viene su apodo).

En 1982 Robert Redford creó el HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sundance_Institute&action=edit&redlink=1" \o "Sundance Institute (aún no redactado)" Sundance Institute, para jóvenes cineastas, el nombre lo tomó del pistolero que interpreta en esta película. Tres años más tarde surge a raíz de este, el HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Sundance" \o "Festival de Cine de Sundance" Festival de Cine de Sundance.

La canción HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Raindrops_Keep_Fallin%27_on_My_Head" \o "Raindrops Keep Fallin' on My Head" Raindrops Keep Fallin' on My Head compuesta por HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Burt_Bacharach" \o "Burt Bacharach" Burt Bacharach con letra de HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Hal_David" \o "Hal David" Hal David, ganó el premio Oscar y el premio ASCAP.

Ganadora de cuatro Premios Oscars los cuales fueron en la categoría de: Mejor Fotografía; Mejor Guion Adaptado; Mejor Canción y Mejor Banda Sonora.

Preservada desde 2003 en el HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/National_Film_Registry" \o "National Film Registry" National Film Registry de la HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congreso_de_Estados_Unidos" \o "Biblioteca del Congreso de Estados Unidos" Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada "culturalmente, históricamente, o estéticamente significativa".

Ficha Técnica:

Calificación: 4/5 (Muy Buena)

Nombre Origina: Butch Cassidy and the Sundance Kid

Año: 1969

Duración: 112 minutos

Del director George Roy Hill: Fue un cineasta estadounidense de una filmografía no extensa, sin embargo, dejó como legado este filme y “El Golpe” del 1973 que es una Obra Maestra.