Homero Pumarol

Las Terrenas, RD

Por un malentendido, perdí el motoconcho que me llevaría a una excursión a caballo por El Limón, las Terrenas, lugar que desconozco y al que pretendo, sin falta, ir mañana.

Mi hermana Julissa, a quién conté el desencuentro se quedó asombrada con el motoconchista y su insistencia, la forma cuando me repetía:

“-A usted le va a gustar, a usted le va a gustar, es una excursión con mucha naturaleza, río, cascada y caballo, tiene que llevar su trajedebaño pa que se meta en los chorros, a usted le va a gustar, seguro que le gusta”.

Mi hermana me dijo: -“Tan burro que eres, eso es El Limón, es chulísimo y es verdad que te va a encantar, porque además se monta caballo”.

Mientras me reía escuchando a mi hermana, siempre con tanta chispa y vitalidad, pensé que es cierto que me iba a gustar mucho ir a El Limón, pero tengo varios días fuera del eterno julepe de la capital, varios días sereno, bajo un impresionante cielo azul, siempre al alcance, el de Las Terrenas, frente a un mar que sólo mirar renueva todo dentro de uno, rodeado de altas palmeras muy verdes, así que mañana será mejor cualquier urgencia. Incluso, la urgencia de disfrutar nuestras maravillas geográficas pueden esperar a mañana, lo que seguro hace todo más maravilloso.

Cuando uno puede decir mañana, es porque todo va bien y aunque no suceda tan a menudo como uno quisiera, uno puede decir, que no se puede hacer otra cosa, no se puede ni siquiera respirar, hasta mañana.