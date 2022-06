Un poeta llamado Eduardo Mitre

PELOTA DE FÚTBOL



Crecer fue verla rodar por el suelo

de tierra, cemento o césped,

y correr a su encuentro.



Constante objeto de deseo,

como el amor y la música

inflamó nuestros cuerpos.



Nadie nos enseñó como ella

la puntual correspondencia

entre el espacio y el tiempo.



Inmóvil, serena en su centro,

aguarda a que la toque

la gracia del movimiento.



Entonces ¡qué oleajes levanta

al cruzar rodando el travesaño

o rebotar en un parante!



Instantánea como un rayo,

o dibujando una parábola

ingresa triunfal en el arco



Partiendo el árbol del entusiasmo

en ramas que brotan de júbilo



Abandono este campo de líneas

y me recuerdo entrando a la cancha

con ella entre el pecho y la mano



TACTO



La yema del dedo índice de mi mano

aún recuerda muy bien

el número de tu teléfono

que, ingrata, mi memoria ha olvidado

LLAMADOS



Nunca me sentí profeta

ni poeta surrealista

pero hay versos que me despiertan

para que los escriba.