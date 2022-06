Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

Santo Domingo, RD

César Rodríguez es un cineasta que no necesita presentación. Radicado primero en Puerto Rico y ahora en los Estados Unidos se ha abierto camino por su talento. También es piblicista, pero su fuerte es el cine. Como realizador no es de hechura fácil. Creativo por excelencia, ha sabido encontrar tesoros cámara en mano. Fuera del país es aclamado y no se pone viejo. También es un buen guionista.

Su más reciente filme (en colaboracion con el director de fotografía Steve Saxon), “Chief Tendy” reconstruye un episodo de la historia de los Estados Unidos, vinculado al desalojo de tierras de sus primeros pobladores gracias al incumplimiento del compropiso que, para con ellos, refrendó el gobierno de los Estados Unidos.

Lo primero que resalta en el cortometraje “Chief Tendoy” es la presencia de una cinematografía bien cuidada, elaborada con criterio, y alto sentido profesional de sus realizadores. El guion avanza igual que una saeta. Nos lleva en silencio durante el recorrido de la comitiva de nativos del campo a la ciudad. Brillante ese cruce por los ríos que hoy parecen lagunas sagradas, por esa estación de ferrocarril donde la niebla misteriosa envuelve toda sensación de placidez, así como la entrada triunfal, ingenua y a todas luces inexpeta a la Casa Blanca, donde el presidente Ulysses Grant le entrega la propiedad de unos terrenos que no son los suyos, en vez de la tierra de sus antepasados. Toda esta historia se apoya en una fotografía que no descuida los encuadres, en un trabajo de edición que huele a dignidad y en una cinematografía que sabe no titubear en sus momentos climax.

“Chief Tendy, producido por Washington University, es selección oficial del próximo Bogocine 2022 a celebrarse en octubre próximo la capital de Colombia. Allí estará también su director, César Rodríguez, para orgullo nuestro. El también lleva en su pecho la bandera tricolor.

Fica Técnica

País: Estados Unidos. Año: 2021. Duración: 30 minutos. Dirección: César Rodríguez y Steve Saxon. Guion: César Rodríguez. Fotografía: Steve Saxon. Reparto: Michael Spears (Dances with Wolves), Rick Haak (Murder in the Thirst) y Eddie Spears (Yellowstone). Sinopsis: Relata el momento en que Tendoy, el gran jefe indio de la tribu Shoshone sostiene un encuentro con el presidente Ulysses Grant donde se debaten la injusticia, el robo de tierras y la violación de los tratados por parte el gobierno de los Estados Unidos, en una época en la que muchos creían que "el único indio bueno era el indio muerto".