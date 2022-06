Homero Pumarol

Durante muchos años le he comprado discos viejos de pasta o de vinilo al Danés, un pana de los viejos tiempos, cuando Plaza Naco era el futuro. Siempre consigo buena música con él, siempre charlamos un rato, afuera de Caciba o en cualquier lugar que nos sea familiar, como Plaza Naco. Lo cierto es que son muchos los lugares que nos resultan familiares, cada vez más, como diría mi mamá: “Eso es Leda”.

El Danés conoció perfectamente esa época en que el jeviteo andaba suelto por Plaza Naco y muchos de los líos, las peleas, los amores escondidos y los cuentos de lo que se movía entonces en la capital, sucedían en plaza Naco. Plaza Naco era el futuro, era tan el futuro que los T-shirts, los tenis, la ropa, la música y casi todo lo que estaba de última y salía en las películas de los años ochentas y noventas, se podía encontrar sólo en Plaza Naco.

Recuerdo muchos amigos y familiares que vivieron esa época, como por supuesto mis hermanas y primos de mi edad; particularmente recuerdo a los hermanos Méndez Lora, a quienes no puedo dejar de mencionar al hablar de Plaza Naco, pues todo el que jangueó en esa época por sus alrededores, los conoce o sabe quiénes son: Destacados atletas con quienes he tenido la suerte de compartir desde el colegio.

Volviendo al Danés, casi siempre me topo con él en la entrada de Caciba. Desde que me ve, recoge de alguna esquina sus “invaluables piezas”, que realmente son muy buenos discos para mí, pero claro que se pueden valorar y me los muestra, con su afán por salvar el gusto por la buena música y claro, "pa’ ganarme unos pesos".

Veo al Danés desde la época de los conciertos de Sonia Silvestre y Luis -El terror- Dias, en Las ruínas de San Francisco, cuando éramos chamacos de finales de los ochentas y principios de los noventas. Hemos envejecido, obviamente hace mucho que ninguno de los mencionados somos chamacos y siempre que alguno va a plaza Naco, se la pasa citando: -En esa esquina fue que fulano reventó a fulanito, ahí me levanté a fulana de tal, ahí me compré el original de Autlandos d’amour de “The Police”. Definitivamente, como muy bien diría mi mamá: Todo eso no es otra cosa que Leda.